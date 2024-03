Video: Zákazníci v reštaurácii zvracali krv, viacerí sú v kritickom stave

Skupina zákazníkov začala zvracať krv po tom, čo im v indickej reštaurácii ako pochutinu podali suchý ľad. Päť ľudí sa otrávilo v podniku v severoindickom meste Gurugram po tom, ako skonzumovali zmes cukru a korenia, ktorá sa tradične podáva po jedle v niektorých indických reštauráciách. V podniku La Forestta Cafe však zákazníkom dali zmes s obsahom nebezpečnej kyseliny. Polícia uviedla, že zmes obsahovala suchý ľad, pevnú formu oxidu uhličitého, ktorá je obľúbená pre chladivé vlastnosti a dymové výpary.

Čašník skupine ponúkol balíčky na osvieženie úst, ale hneď ako ich skonzumovali, začali ich páliť ústa, napínalo ich na zvracanie a začali krvácať. Na virálnych záberoch je vidieť, ako zákazníci kričia od bolesti, vypľúvajú krv a vyplachujú si ústa vodou. Všetci boli po incidente hospitalizovaní. Podľa indickej spravodajskej televízie NDTV sú dvaja z nich v kritickom stave.

Zo šesťčlennej skupiny si iba jeden zákazník nedal balíček. Ankit Kumar, obyvateľ mesta Greater Noida, ktorý večeral so svojou manželkou a ich štyrmi priateľmi, podľa denníka The Straits Times podal oznámenie na polícii. „Balíček osviežovača úst som ukázal lekárovi, ktorý povedal, že je to suchý ľad. Podľa lekára je to kyselina, ktorá môže viesť k smrti,“ povedal Kumar.

Zákazníci uviedli, že im zamestnanci odmietli pomôcť. Manažér reštaurácie bol v utorok zatknutý a obvinený z ublíženia na zdraví, informovala BBC. Polícia prípad vyšetruje, pričom vykonáva forenznú analýzu obsahu balíčku. Zároveň pátra po majiteľovi reštaurácie.