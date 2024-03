Toto je test skutočného priateľstva: Moderný trik ukáže, komu najviac dôverujete

Mladá žena odhalila moderný trik, pomocou ktorého okamžite zistíte s ktorými kamarátmi sa cítite najlepšie. 23-ročná Cora Shircel z Chicaga na sociálnej sieti prezradila skutočný test priateľstva v súčasnej dobe. „Skúškou skutočného priateľstva nie je to, že viete, komu by ste zavolali, keď sa veci pos***, keď ste v kríze. Je to to, koho by ste sa nehanbili označiť v príspevku pod súťažou,“ uviedla vo videu.

Koho sa odvážite označiť v príspevku pod súťažou?

Mnohé značky a influenceri na sociálnych sieťach robia rôzne súťaže, ako spôsob, ako zvýšiť interakcie a získať nových sledovateľov. Často preto vyzývajú používateľov, aby v príspevku označili nejakého kamaráta, aby vyhrali nejaký tovar či službu. "Mám veľa priateľov, ale len zopár, ktorých by som sa odvážila označiť v súťaži. To je skutočné priateľstvo,“ prezradila Cora na záberoch natočených v jej aute.

Video bolo zobrazene viac ako milión krát a vznikli pod ním tisíce komentárov. Mnohí s ňou súhlasili a tvrdili, že pri väčšine ľudí by im to bolo naozaj nepríjemné. Niektorí uviedli, že označujú len manželov či manželky alebo súrodencov.

Iní nechápali, prečo by malo byť označovanie niekoho v príspevku veľkým problémom bez ohľadu na vaše priateľstvo. "Ja som bez hanby. Označím ľudí, s ktorými som sa nerozprávala celé týždne,“ reagovala jedna z nich. Niektorí ľudia tiež poznamenali, že sa „cítia poctení“, keď sú označení v príspevku.