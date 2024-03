Takto zistite, že sa osobe nedá dôverovať: 5 znakov, ktoré ju prezradia

Psychoterapeutka odhalila varovné signály, ktorými sa prejavujú nedôveryhodní ľudia. Bernadette Purcellová z New Jersey na sociálnej sieti pravidelne zdieľa rady týkajúce sa duševného zdravia a podpory osobného rastu. V jednom zo svojich videí načrtla päť znakov nedôveryhodných ľudí, na ktoré si treba dávať pozor.

Purcellová najprv odporučila mať sa na pozore pred niekým, kto sa snaží ospravedlniť svoje správanie a odmieta zaň prevziať zodpovednosť. Poznamenala, že nedôveryhodný človek bude "obviňovať iných za situácie, v ktorých sa ocitne".

Terapeutka vysvetlila, že ľudia, ktorým sa nedá veriť, "všetko vnímajú ako útok a odvádzajú pozornosť od podstatných vecí". Ako príklad uviedla priateľa, ktorý prechádza do útoku po tom, čo ste mu pokojne povedali, že zranil vaše city. Povie vám niečo, aby podkopal vaše city, ako napríklad: „Ach, ty si strašná citlivka. Navyše to bolo tak pred dvoma dňami... Vieš, aký som bol v ten deň vystresovaný?“

Odborníčka tiež varovala, že nedôveryhodná osoba sa bude snažiť "zmeniť alebo prekrúcať minulosť, aby vyzerala lepšie“. "Zdá sa, že každá situácia ich stavia do úžasného svetla," povedala. Purcellová dodala, že sa tieto osoby spoliehajú na manipuláciu a "používajú vinu alebo lichôtky, aby získali to, čo chcú".

Nakoniec zdôraznila, že nedôveryhodní ľudia "veľa klamú". Pre nedôveryhodné osoby je veľmi ťažké dodržať svoje sľuby.

Purcellová odpovedala aj na častú otázku ako dokážu ľudia zistiť, komu a kedy majú dôverovať, najmä ak nedávno ukončili vzťah. Citovala autora Charlieho Wardla, ktorý povedal:

"Vták sediaci na strome sa nikdy nebojí, že sa konár zlomí, pretože jeho dôvera nespočíva v konári, ale vo vlastných krídlach. Vždy si verte. Keď sa sústredíte na dôveru v seba, činy druhých sa stanú oveľa menej dôležitými. Pretože dôvera spočíva v tom, že bez ohľadu na to, čo vám príde do cesty, veríte sami sebe, že viete, že to zvládnete. Sústreďte sa teda na svoju vlastnú schopnosť lietať, a nie na konár.“