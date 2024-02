Ako rozmnožiť vianočný kaktus. Toto je ideálny čas

Vianočné kaktusy sú mimoriadne populárne izbové rastliny pre svoju nenáročnosť a schopnosť rozžiariť interiér svojimi kvetmi v zime. Tieto sukulenty sa pomerne ľahko rozmnožujú z odrezkov. Či už chcete do svojej zbierky pridať ďalšie vianočné kaktusy, podeliť sa o ne s priateľmi alebo jednoducho zachrániť zlomený kúsok rastliny, v tomto článku sa naučíte, ako rozmnožovať vianočné kaktusy dvoma metódami.

Tipy na rozmnožovanie vianočných kaktusov:

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak začnete so zdravými odrezkami vianočných kaktusov a rastliny budete rozmnožovať v správnom ročnom období.

Vyhnite sa množeniu rastlín, keď aktívne kvitnú, pretože kvitnúce rastliny majú menej energie na rozvoj koreňov.

Odrezky sa najlepšie zakoreňujú, ak sa odoberú v čase, keď sa rastline tvoria nové listy, čo je zvyčajne na jar.

Rozmnožovanie vianočného kaktusu vo vode

Foto: GreenThumbShots/Shutterstock.com

Rozmnožovanie vianočných kaktusov vo vode je o niečo jednoduchšie ako v pôde, pretože môžete vidieť, ako sa korene vašich odrezkov vo vode vyvíjajú. Vyberte si priehľadné nádoby na rozmnožovanie rastlín, vázy alebo fľaše a sterilizujte ich, aby boli vaše odrezky zdravé.

Krok 1: Zo zdravej rastliny odoberte niekoľko stonkových odrezkov pomocou čistých nožníc, prípadne ich jemne odlomte prstami. Dlhé stonkové odrezky sú často príliš ťažké na to, aby zostali v nádobách na rozmnožovanie rastlín vo vzpriamenej polohe, preto odoberte odrezky, ktoré budú mať 2 až 5 listových segmentov. Niektoré stonkové odrezky nemusia správne zakoreniť, preto je dobré vziať si o niekoľko odrezkov viac do rezervy.

Krok 2: Umiestnite stonky do priehľadnej sklenenej nádoby alebo vázy a naplňte ju vodou tak, aby hladina bola na úrovni asi 3 centimetrov. V prípade potreby pridajte do nádoby na rozmnožovanie trochu čistého štrku, aby sa odrezky udržali vo vzpriamenej polohe. Uistite sa, že spodný koniec každého odrezku stonky je ponorený vo vode, a potom nádobu s odrezkami premiestnite na parapet alebo iné slnečné miesto, na ktoré dopadá nepriame svetlo.

Krok 3: Buďte trpezliví. Kaktusové odrezky potrebujú 6 až 8 týždňov na zakorenenie. Počas tohto obdobia odrezky často kontrolujte a keď sa voda stratí alebo zakalí, doplňte ju.

Krok 4: Po niekoľkých týždňoch by sa na odrezkoch mali objaviť malé biele korene pripomínajúce vlákna. Keď budú tieto korene dlhé asi 3 cm, zasaďte odrezky do kvetináča naplneného dobre priepustnou zeminou určenou pre sukulenty a kaktusy. Jemne utužte pôdu okolo odrezkov, aby sa udržali vo vzpriamenej polohe, a zalejte ich. Nové rastliny premiestnite na nepriame svetlo a starajte sa o ne ako zvyčajne.

Ak chcete dosiahnuť plnší vzhľad rastliny, vložte niekoľko odrezkov vianočného kaktusu do jedného kvetináča a dbajte na to, aby boli odrezky od seba vzdialené aspoň 3 cm.

Rozmnožovanie vianočného kaktusu v pôde

Foto: Focused Adventures/Shutterstock.com

Hlavnou výhodou rozmnožovania v pôde je, že ak odrezky zakoreníte v primerane veľkom kvetináči, nebudete ich musieť neskôr presádzať.

Krok 1: Odoberte niekoľko zdravých stonkových odrezkov. Každý odrezok by mal mať 2 až 5 listových segmentov a mal by byť odstrihnutý čistými nožnicami alebo jemne odlomený prstami medzi dvoma listovými segmentmi. Najlepšie je, keď odlomíte kaktus v mieste, kde sa stretávajú dva listové segmenty, pretože to spôsobuje menšie poškodenie jednotlivých listových segmentov.

Krok 2: Uložte odrezky na noc na teplé a tmavé miesto, aby sa na odrezaných koncoch stoniek vytvoril kalus, ktorý znižuje pravdepodobnosť, že odrezky pri sadení do pôdy zhnijú.

Krok 3: Zasaďte odrezky do kvetináčov s dostatočným množstvom drenážnych otvorov. Použite dobre priepustnú zeminu do kvetináčov určenú pre sukulenty a kaktusy a každý odrezok pokryte tak, aby bola spodná polovica s najnižším jedným alebo dvoma listovými segmentmi v pôde. Ak nechcete odrezky neskôr presádzať, použite dostatočne veľký kvetináč, aby sa doň zmestili všetky odrezky a rozmiestnite ich aspoň 3 cm od seba.

Krok 4: Odrezky v kvetináči premiestnite na parapet, ktorý má nepriame svetlo a odrezky polievajte striedmo, aby bola pôda vlhká, ale nie premočená. Kaktusové odrezky sa v pôde zakorenia približne za 6 až 8 týždňov. Ak si všimnete, že nejaké odrezky v pôde vysychajú, vytiahnite ich a skompostujte, pretože nezakoreňujú správne.

Krok 5: Keď sa odrezky zakorenia, ponechajte ich v pôvodnom kvetináči alebo ich presaďte do samostatných nádob. Ak odrezky presádzate, vyberte si kvetináče s drenážnymi otvormi a použite zmes na pestovanie sukulentov a kaktusov. Zasaďte odrezky do asi 3 cm pôdy a dobre ich zalievajte, aby sa rastliny lepšie usadili v nových kvetináčoch.

Odrezky môžete tiež zakoreniť v perlite alebo hrubom piesku a potom ich po zakorenení presadiť do samostatných kvetináčov. Tento postup môže byť cenovo výhodnejší ako zakoreňovanie odrezkov v zmesi pre sukulenty.

Starostlivosť o nové rastliny

Po presadení nových vianočných kaktusov do pôdy sa o nové rastliny starajte rovnako ako o staršie vianočné kaktusy: