Ako využiť kompost v záhrade, na balkóne či v kvetináčoch: Nezabudnite na test klíčivosti

V záhradách je vždy kopa práce a záhradkárov zamestná strihanie, sadenie, rekultivácia a mnohé ďalšie činnosti.. Pri mnohých z nich môžete využiť aj kompost. Už sme sa venovali tomu, ako správne kompostovať. Teraz vám priblížime, ako správne využiť kompost.

Čo je vlastne kompost?

Najskôr ale musíme zodpovedať otázku, čo to vlastne ten kompost je. Je to organické hnojivo, ktoré vzniká rozkladom biologického odpadu, čo znamená, že si ho dokážete jednoducho pripraviť aj doma. Baktérie za pomoci vody, vzduchu a potravy pracujú na tom, aby váš odpad premenili na hnojivo, ktoré môžete využiť v záhrade. Ak dodržíte zásady správneho kompostovania, pripravíte si hnojivo, ktoré je bohaté na organické látky a živiny. Tie pomáhajú rastlinám aj drevinám, takže kompost môžete využiť pri sadení, prihnojovaní, zakladaní trávnikov, rekultivovaní a podobne.

Dĺžka kompostovania sa rôzni a závisí od toho, akou metódou doma kompostujete. Vplyv však má aj odpad, ktorý do kompostu vyhadzujete, rovnako aj podmienky kompostovania a podobne. To znamená, že tvorba kompostu môže trvať od 3 mesiacov až do 2 rokov. Kompost navyše môžete aj kupovať. Vtedy si ale dajte pozor na to, že je certifikovaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

Poznáme dva druhy kompostu

Foto: Pixelbliss/Shutterstock.com

Z hľadiska dĺžky kompostovania poznáme dva druhy kompostu. Kratšie vzniká surový kompost, ktorého tvorba trvá asi 2-6 mesiacov. V tomto komposte ešte prebiehajú procesy rozkladajúce jeho základ a tým pádom je vhodný ako mulč okolo porastov. Takýto kompost ešte môže zapáchať, čo znamená, že procesy v ňom ešte nie sú ukončené.

Kompost, ktorý sa tvorí 6-12 mesiacov (ale pokojne aj dlhšie) už môžeme považovať za vyzretý kompost. Ten je hnedej až tmavohnedej farby, jemnej hrudkovitej štruktúry, nezapácha, ale vonia ako lesná pôda. Môžete ho využiť v zeleninových a ovocných záhradách, rovnako aj na prihnojenie kvetov či trávnika.

Ako spoznám správne vyzretý kompost?

Existuje jednoduchá metóda, pomocou ktorej spoznáte kvalitu kompostu – test klíčivosti. Síce to nie je nejaký rýchly test, ale zato je spoľahlivý. Plytkú misku jednoducho naplňte preosiatym kompostom a dobre ho navlhčite. Do kompostu vysejte semienka žeruchy a vtlačte ich do kompostu. Misku následne prikryte fóliou. Vďaka tomu sa v komposte udrží vysoká vlhkosť. Potom vám zostáva už len počkať.

Ak väčšina semien vyklíči po 3-7 dňoch od vysiatia, znamená to, že kompost už neobsahuje látky, ktoré by pre rastliny mohli byť škodlivé. Môžete ho tak použiť. Zároveň vám klíčky naznačia, aký kompost máte. Intenzívne zelené klíčne lístky totiž naznačujú, že je vás kompost už dobre vyzretý. Ak sú klíčky žlté alebo hnedé, znamená to, že je vás kompost ešte surový. Ak vám vyklíčilo len málo semien, prípadne žiadne, nechajte kompost ešte pracovať, pokojne aj niekoľko mesiacov.

Foto: Shebeko/Shutterstock.com

Ako správne využiť kompost

Ako sme už písali, kompost môžete v záhrade použiť naozaj rôzne – pre rastliny, kvety, trávnik, ovocné stromy aj kríky a podobne. Využijete ho aj pri rekultivácii plôch okolo domu, zúrodňovaní pôdy na záhrade, zakladaní a pestovaní trávnikov a tak ďalej. Možnosti jeho využitia sú naozaj rozsiahle. Avšak nie sú univerzálne. Bežný kompost má pH 6,5 až 8,5, čo znamená, že je skôr mierne zásaditý. Nie je tak vhodný pre prihnojovanie kyslomilných rastlín, ako sú čučoriedky, brusnice, rododendrony, azalky a ďalšie. Pre tieto by ste mali využiť špeciálne kyslé hnojivo.

Kompost taktiež môžete preosievať, čím získate naozaj jemný substrát vhodný pre výsev, pri sadení priesad, do kvetináčov alebo na trávniky. Na preosiatie vám dobre poslúži sito na piesok. To, čo sitom neprejde, môžete vrátiť späť do kompostéra. Kompost na pôde rozhrňte v rovnomernej vrstve, používať ho môžete od začiatku jari do jesene. Môžete ho do pôdy aj zaorať, keď v nej pestujete zeleninu. Viac sa ale odporúča ho len plytkou zapracovať hrabľami alebo kultivátorom.

Kompost môžete použiť aj pre balkónové či izbové rastliny. V kvetináčoch a črepníkoch tak nebudete potrebovať umelé hnojivá, vystačíte si len s vlastným kompostom. Môžete ho tiež zmiešať so zeminou, pieskom či inými komponentmi. Ideálne v pomere 1:1.

Z kompostu si môžete vyrobiť aj výluh a nastriekať na rastliny, Foto: Olesia Bech/Shutterstock.com

Kompost tiež môžete využiť na prípravu výživového výluhu. Ten pripravíte tak, že 1 liter zrelého a preosiateho kompostu zmiešate s 10 litrami vody a v nejakom veľkom vedre či inej nádobe ho za každodenného miešanie necháte lúhovať 14 dní. Po dvoch týždňoch ho musíte precediť a zmiešať s vodou v pomere aspoň 1:10. Takýto výluh následne môžete preliať do fľaše s postrekovačom a využiť ako listové hnojivo na rýchle zásobenie živinami.