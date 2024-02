Títo ľudia by nemali používať smart reproduktory v domácnosti

Zariadenia ako Amazon Echo a Alexa či Google Nest sa v posledných rokoch stali čoraz populárnejšími a umožňujú používateľom ovládať svoju domácnosť prostredníctvom jednoduchých hlasových príkazov. To však zároveň znamená, že mikrofón je stále zapnutý, aby bol pripravený zachytiť vašu reč. Odborníci na kybernetickú bezpečnosť varujú ľudí, najmä tých, ktorí sú na vysokopostavených miestach, aby si doma nenechávali inteligentné reproduktory.

Cez nahrávky zo smart zariadení vás môžu vydierať

Sadie Creeseová, profesorka kybernetickej bezpečnosti na Oxfordskej univerzite, varovala, že inteligentné reproduktory umožňujú hackerom získať cenné informácie o vás, vašej rodine a o tom, ako žijete. Britským poslancom vo Výbore pre vedu a techniku vysvetlila, že osoby vo významnej vedúcej pozícii môžu byť prostredníctvom smart zariadení terčom hackerov, ktorí takto získajú informácie s cieľom vydierania či poškodenia organizácie, pre ktorú pracujú.

Pre The Times Creeseová uviedla, že ľuďom, ktorí zastávajú vysokú funkciu, neodporúča mať doma inteligentné reproduktory. Rovnako by si podľa nej nemali umiestniť kameru do obývačky.

Na snímke zariadenie Google Nest, Foto: Gulpa/Shutterstock.com

Musíte si uvedomiť, že ste odpočúvaní

Profesor Alan Woodward, renomovaný odborník na kybernetickú bezpečnosť, pre Metro online povedal, že každý, kto má inteligentné zariadenie, by si mal neustále uvedomovať prítomnosť zariadenia, ktoré ho odpočúva. "Základom je, aby ste každú kameru alebo mikrofón považovali za živú," povedal. "Mám kamery, ale všetky sú namierené mimo domu alebo vidia ľudí, ktorí sa blížia k domu, nie činnosti v dome.“

Podľa Woodwarda by ste si v prípade záujmu o kúpu inteligentného reproduktora alebo domáceho asistenta mali overiť, aké dáta o vás výrobcovia zbierajú. Google a Amazon majú možnosť prezerať si úryvky vašich nahrávok, ktoré sú uložené online. Technologickí giganti už boli zažalovaní za to, ako získavajú a používajú údaje z inteligentných reproduktorov. Spoločnosť Amazon viackrát odovzdala záznamy z inteligentných reproduktorov a záznamy z kamier zvončeka Ring polícii, v niektorých prípadoch bez súhlasu zákazníka alebo súdneho príkazu.

Foto: metamorworks/Shutterstock.com

Lacné zariadenia sú nebezpečnejšie

Woodward však stále odporúča tým, ktorí chcú vlastniť inteligentný reproduktor, aby si ho kúpili od veľkej značky, ako je Amazon alebo Google a varuje, že v prípade lacnejších produktov bude horšie zabezpečené vaše súkromie. Podľa neho je najväčším problémom, že je len malá pravdepodobnosť, že prídete na to, že vaše zariadenie bolo napadnuté. „Napriek tomu, čo vám niektorí predajcovia tvrdia, nič nie je stopercentne bezpečné alebo nenabúrateľné. Práve naopak - ak je to inteligentné, je to potenciálne zraniteľné,“ dodal Woodward.