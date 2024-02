ChatGPT sa zbláznil, tvrdia používatelia. Jedného z nich až vydesil

Technologická firma OpenAI vyšetruje problém s používaním konverzačného robota ChatGPT po sťažnostiach viacerých používateľov. Tí si všimli, že robot na ich otázky odpovedá nezmyselne, či dokonca v cudzom jazyku.

ChatGPT napríklad v mnohých konverzáciách bez vyzvania odpovedal zmesou angličtiny a španielčiny. Ďalší príklad zas poukazuje na to, ako robot uprostred odpovede 24-krát za sebou zopakoval frázu „Šťastné počúvanie!“, za ktorú pridal emotikon s notami.

V jednom prípade dokonca GPT uviedol v texte pravdepodobne chybnú hlášku „Tvárme sa, že je AI [s tebou] v miestnosti.“ Mnohí používatelia označili toto správanie bota za bláznivé.

chatgpt is apparently going off the rails right now and no one can explain why pic.twitter.com/0XSSsTfLzP