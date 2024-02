Komu fandí Putin v prezidentských voľbách? Tohto kandidáta by uprednostnil v Bielom dome

Zároveň uviedol, že Kremeľ je pripravený spolupracovať s kýmkoľvek, kto vyhrá novembrové prezidentské voľby v USA. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.

Na otázku novinára ruskej televízie, kto je z dvoch pravdepodobných súperov vo voľbách pre Rusko lepší, či demokrat Biden, alebo republikán Trump, Putin odpovedal, že Biden. „Je skúsenejší, predvídateľnejší, je to politik starej školy.“

Putin napriek tomu vyjadril silný odpor voči zahraničnej politike Washingtonu pod vedením Bidena. Podľa neho je „postoj súčasnej administratívy mimoriadne škodlivý a nesprávny“.

Ako pripomína DPA, dve hlavné jadrové mocnosti sa nezhodnú takmer vo všetkých medzinárodných otázkach, medzi ktoré predovšetkým patrí ruská invázia na Ukrajinu.

Trump, ktorý sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany do prezidentských volieb, cez víkend na predvolebnom podujatí povedal, že ak si členské krajiny NATO nebudú plniť svoje finančné záväzky a napadne ich Rusko, Spojené štáty im v prípade jeho návratu do Bieleho domu neprídu na pomoc. Dokonca vyhlásil, že by Rusko nabádal k útoku na členov NATO, ktorí si neplnia povinnosti. Členské krajiny Severoatlantickej aliancie majú povinnosť každý rok financovať svoju obranu sumou dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP).

Trumpove vyjadrenia znepokojili spojencov NATO a Biden ich označil v utorok za hlúpe, hanebné a nebezpečné.