Nový rekord pri jadrovej fúzii – z 0,2 mg paliva vyrobili 69 megajoulov

V priebehu piatich sekúnd sa im v reaktore typu tokamak podarilo vytvoriť a udržať 69 megajoulov energie, pričom použili iba 0,2 miligramu paliva.

Jadrová fúzia je rovnakým procesom, aký prebieha v Slnku a iných hviezdach. Potenciálne by mohla produkovať obrovské množstvo čistej energie bez emisií uhlíka, ktoré otepľujú planétu. Na zvládnutí tohto náročného procesu pracujú odborníci desaťročia.

Do tokamaku vedci dodali varianty vodíka, deutérium a trícium, ktoré budú budúce komerčné fúzne zariadenia pravdepodobne používať. Teplota v zariadení dosahovala 150 miliónov stupňov Celzia, čo je približne desaťkrát vyššia teplota ako v jadre Slnka. Deutérium a trícium sa pri tejto teplote zlučujú a vytvárajú hélium. Pri procese sa uvoľňuje mimoriadne množstvo tepla. Tokamak je obložený silnými magnetmi, ktoré udržiavajú plazmu. Teplo sa následne používa na výrobu elektrickej energie.

Je to záverečný experiment britského laboratória po viac ako 40 rokoch výskumu jadrovej fúzie. Britský minister pre jadrovú energiu a obnoviteľné zdroje Andre Bowie to označil za „dôstojnú labutiu pieseň“ výskumu. Experiment však prináša nádej pre ďalšie projekty jadrovej syntézy, uviedol Amborgio Fasoli, generálny riaditeľ spoločnosti EUROfusion, konzorcia 300 odborníkov stojacich za experimentom.

„Okrem vytvorenia nového rekordu sme dosiahli veci, aké nikdy predtým, a prehĺbili naše poznatky o fyzikálnom procese fúzie,“ uviedol Fasoli vo vyhlásení.

Napriek tomu, že jadrová syntéza by mohla zmeniť situáciu v oblasti klímy, ide o technológiu, ktorej zavedenie do praxe bude pravdepodobne trvať ešte mnoho rokov. V čase, keď bude fúzia plne vyvinutá, môže byť už príliš neskoro na jej použitie ako hlavného nástroja na riešenie klimatických zmien, tvrdí výskumníčka v oblasti jadrovej fúzie na Manchesterskej univerzite Aneeqa Khanová. Verí však, že technológia sa bude využívať už v druhej polovici tohto storočia. Podľa Khanovej ostáva doriešiť ešte mnohé veci. Poukazuje napríklad na to, že tím odborníkov spotreboval na experiment viac energie, než vyprodukoval.