Žena otvorila dodávku a neverila vlastným očiam. Takto sa ju pokúsil okradnúť kuriér

Kuriér spoločnosti Amazon sa údajne pokúsil ukradnúť psa zákazníčky vo firemnej dodávke. K incidentu došlo v Atlante v americkom štáte Georgia. Terrika Currenceová povedala, že jej dcéra začala kričať po tom, čo z okna videla, ako vodič láka ich pitbulla do nákladného auta.

Currenceová nahrala video, ako otvára zadnú časť dodávky. Vo vnútri je vidieť psa a následne vodiča, ako vychádza s rukami vo vzduchu, akoby bol zmätený. Majiteľka chytila pitbulla, ktorý sa priblížil k okraju nákladného auta a vzala si ho späť.

„Doslova mi povedal, že je to pekný pes a že by chcel mať šteniatko. Ale nemyslela som si, že si vezme moje šteňa,“ povedala majiteľka pre Atlanta News First . Currenceová dodala, že jej dcéra teraz žije v neustálom strachu, že vždy, keď príde vodič dodávky, tak jej vezme psa.

Hovorca spoločnosti Amazon pre spravodajský portál uviedol: "Zákazníčke sme sa ospravedlnili a sme radi, že sa jej pes vrátil nezranený. Dotknutý vodič už nedoručuje pre spoločnosť Amazon a oslovili sme orgány činné v trestnom konaní, aby nám pomohli pri vyšetrovaní.“ Identitu vodiča spoločnosť Amazon nezverejnila. Incident vyšetruje polícia okresu Henry.