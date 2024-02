Pozor na túto chybu na Valentína: Váš psík na to môže doplatiť

Všetci majitelia psov sa už stretli so smutnými očami svojho domáceho miláčika, ktorý nedokáže prežrieť pohľad na to, ako si užívate sladké dobroty. Pre ľudí je čokoláda zväčša neškodná a jej chuť nás núti ju milovať, no vo zvieracej ríši je všetko inak.

Shannon Morganová v roku 2023 takmer doplatila na Valentína, keď po návrate domov zistila, že jej sučka Belle medzitým pojedla takmer celú 250 gramovú bonboniéru, ktorú jej majiteľka dostala na Sviatok zamilovaných.

Belle sa k čokoláde dostala napriek tomu, že ju majiteľka schovala pod pohovkou, kam sa 11 mesačné šteniatko nikdy predtým nedostalo.

Shannon nepodcenila situáciu, a hneď ako zistila, k čomu došlo, odviezla Belle na veterinárnu pohotovosť, kde psíkovi podali látku na vyvolanie zvracania. Takýmto spôsobom sa podarilo zachrániť Belle pred katastrofálnymi následkami.

„Bola to naša prvá spoločná cesta na pohotovosť,“ uviedla Shannon pre portál Mirror. „Nepriala by som nikomu zažiť ten stres a zdesenie, ktorým sme si prešli.“

Keďže pes nedokáže rozoznať škodlivosť čokolády, je na majiteľovi, aby mu ju zakázal; Foto: rfranca/Shutterstock.com

Shannon ďalej približuje, že bonboniéru dostala od svojho priateľa Jakea. „Nechcela som ju nechať na mieste, na ktoré by sa mohla dostať Belle. Myslela som, že najlepší úkryt je pod pohovkou,“ tvrdí v rozhovore.

„Labkami sa jej nejako podarilo vyštuchať bonboniéru spod pohovky. Bola som preč asi len polhodinu, ale stihla zjesť celý vrchný rad čokolád a ak by som neprišla, asi by sa pustila aj do spodného,“ vysvetľuje Shannon.

Majiteľka na záver priznáva, že tento rok si už dá väčší pozor na to, kam odloží svoje valentínske darčeky.