Vedci možno našli elixír mladosti. Stačí jedna dávka

Vedkyňa Corina Amor Vegas a jej kolegovia z Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) v New Yorku objavili spôsob, ako znížiť rýchlosť starnutia preprogramovaním našich buniek.

Zistenia uverejnené v časopise Nature Aging sa zatiaľ týkajú len myší, ale s takýmto úspešným výsledkom a množstvom ďalších výskumov by sa v priebehu niekoľkých rokov mohlo začať testovať na ľuďoch. Liečba funguje tak, že sa špecializované imunitné bunky zamerajú na staré, opotrebované bunky, známe ako senescentné bunky.

Senescentné bunky vypúšťajú škodlivé látky a vedú k zápalom, ktoré časom poškodzujú naše telo a vedú k celému radu ochorení súvisiacich s vekom a k vráskam.

Na druhú stranu sú tu chimérické antigénové receptory T-lymfocytov, ktoré vedci upravili tak, aby vyhľadávali a ničili zlé bunky. Pôvodne boli vyvinuté na boj proti rakovine, ale v tejto štúdii boli upravené tak, aby sa zameriavali na starnúce bunky.

Výskumníci zistili prekvapivé účinky tohto lieku. "Ak ho podáme starnúcim myšiam, omladnú. Ak ho podáme mladým myšiam, starnú pomalšie. Žiadna iná terapia to v súčasnosti nedokáže,“ uviedla Amor Vegas.

Podľa nej by liečba mohla byť taká účinná, že by stačila len jedna dávka. Už po jednej dávke by došlo k predĺženiu života, zlepšeniu trávenia, lepšiemu znášaniu glukózy a zvýšeniu výkonu pri pohybe. Mohla by tiež priniesť revolúciu v starnutí a liečbe chorôb súvisiacich s vekom.

Starnutie je prirodzený proces a cieľom štúdie nie je žiť večne, ale žiť zdravšie. Vedci konštatovali, že takmer zázračne sa u myší v štúdii prejavilo lepšie fyzické aj metabolické zdravie bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.