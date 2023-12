10 vecí, ktoré musíte urobiť v záhrade počas decembra

December je síce mesiacom, keď si môžete oddýchnuť a užívať si sviatočné oslavy, ale v záhrade je stále čo robiť. Je to vhodný čas na to, aby ste sa pustili do všetkých prác, ktoré ste odkladali, ako je čistenie a uskladnenie záhradného náradia. Medzi ďalšie dôležité práce patrí ochrana kvetináčov a krehkých rastlín pred chladným počasím. Tu je niekoľko činností, ktorým sa môžete v záhrade venovať aj v zime.

1. Prikrmovanie vtákov

Foto: Artush/Shutterstock.com

Počas celej zimy sa môžete zásobiť krmivom pre vtáky a priebežne ho sypať do kŕmidiel v záhrade. Tiež by ste mali zabezpečiť dostatok čerstvej vody pre všetky vtáčie návštevy.

2. Ochrana kvetináčov

Ak máte v záhrade terakotové kvetináče, ktoré by mohli v mrazivom počasí prasknúť, zabaľte ich do bublinkovej fólie alebo ich umiestnite na teplejšie miesto. Ak máte kvetináče rozmiestnené po záhrade, zoskupte ich na chránenom mieste.

3. Ochrana krehkých rastlín

Foto: Michele Ursi/Shutterstock.com

Záhradníci by mali dbať na ochranu všetkých krehkých alebo mladých rastlín v záhrade, aby ich chladné počasie nezničilo. Môžete ich obklopiť slamou alebo plachtou, aby ste im poskytli zimnú prikrývku. Kvetiny v kvetináčoch môžete preniesť dovnútra mimo dosahu nepriaznivého počasia.

4. Uskladnenie záhradného vybavenia

Uskladnite hadicu, aby v chladnom počasí nezamrzla a nezačala sa trhať. Tiež by ste mali poriadne vyčistiť všetko zanedbané záhradné náradie, aby bolo na jar pripravené na použitie. Ak máte vonku ešte záhradný nábytok, oplatí sa ho uskladniť alebo zakryť.

5. Prerezávanie

Foto: Natalia Lebedinskaia/Shutterstock.com

December je skvelý čas na prerezávanie ovocných stromov, no nemali by ste strihať kôstkoviny, pretože tie sa lepšie prerezávajú v teplejších mesiacoch. Vistérie a japonské javory sa tiež oplatí prerezávať teraz, aby sa podporil nový rast v budúcom roku.

6. Pripravte pôdu

Ak to počasie dovolí, prekopte holú pôdu a odstráňte všetku burinu. Vďaka tejto dôležitej príprave bude vaša pôda v najlepšom možnom stave, keď sa oteplí.

7. Zber zimnej zeleniny

Foto: Nadia Nice/Shutterstock.com

Všetku zostávajúcu zimnú zeleninu je potrebné pozbierať a uskladniť ju na chladnom mieste mimo dosahu vlhkosti.

8. Odoberte si odrezky

December je skvelý mesiac na odber odrezkov tvrdých drevín, pretože je to obdobie vegetačného pokoja v záhrade, ktoré je ideálne na odrezky ovocných stromov, popínavých drevín a kríkov.

9. Starajte sa o trávnik

Foto: YuryKara/Shutterstock.com

Ak sú mrazy, vyhnite sa chôdzi po trávniku, pretože to môže poškodiť trávu a na jar zanechať žlté škvrny. Dbajte tiež na to, aby na ňom neostávalo lístie a pravidelne ho popichávajte vidlami, aby sa zlepšila drenáž.

10. Plánujte na ďalší rok

Ak je počas zimy naozaj príliš chladno na to, aby ste pracovali v záhrade, december je skvelý čas na začatie plánovania prác a objednávania nových rastlín alebo cibuľovín.