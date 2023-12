Matovič: Venujme sa každej správe NKÚ, nielen tej o Expo Dubaj

Aj keď Richard Sulík (SaS) ako minister hospodárstva v súvislosti s výstavou pochybil, je to iba zlomok "zlodejín" strán súčasnej vládnej koalície, vyhlásil počas rozpravy predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič.

„Pripadá mi to nefér z vašej strany. Keď chcete byť féroví, nech sa páči, aj všetky správy NKÚ, kde hovoria o vašich zlodejinách, by sa tu mali rovnako prerokovať a rovnako by sa mala pýtať zodpovednosť od ľudí, ktorí to spáchali,“ konštatoval vo svojom vystúpení.

Takisto je podľa neho správne povedať, čo touto schôdzou vládna koalícia sleduje práve v čase, keď plánuje zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. „Idete zobrať ten základný výdobytok, že sme si pred zákonom rovný. A idete si sami sebe de facto nadeliť amnestie. Touto schôdzou chcete len prekryť zločin voči spravodlivosti, ktorý idete spáchať,“ vyhlásil Matovič.

Domnieva sa, že Sulík by mal v slovenskej politike skončiť, ale sú na to podľa neho oveľa závažnejšie dôvody, ako zistenia okolo svetovej výstavy. Vymenoval viaceré zlyhania, ktoré vnímal počas spoločného vládnutia v predchádzajúcom volebnom období. „Sulík si myslí, že je Boh na zemi, zjedol všetku múdrosť sveta, pomaly riaditeľ zemegule. Ale skutočné výsledky pre tento štát je povalenie troch demokratických vlád a dvakrát červený koberec pre mafiu, ktorá nám vládne,“ dodal Matovič.