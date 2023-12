Známi šéfkuchári prezradili jedlá, ktoré by si v reštaurácii nikdy neobjednali

Známi šéfkuchári dokážu hýbať gastro sférou a ovplyvňujú to, čo je v reštauráciách trendy, o čo sa ľudia zaujímajú a ako jedia. Stačí si len spomenúť na mená ako Gordon Ramsey, Jamie Oliver alebo v našich končinách Zdeněk Pohlreich. Okrem toho, že svoju kariéru strávili v kuchyniach, upozorňujú hlavne na to, čo a ako by ľudia mali jesť. Teraz vám ale prinášame opačnú stranu tipov svetoznámych kuchárov. Prezradili totiž, ktoré jedlá by ste si podľa nich v reštauráciách nemali dávať a pridali aj niekoľko dobrých dôvodov.

Pozor na ryby a to hlavne v pondelok

Najviac veľkých mien sa zhodlo na tom, že by ste sa mali vyhnúť rybám a to najmä v pondelok. Hubert Beatson-Hird napríklad hovorí, že by ste si v pondelky nemali objednávať ryby a rybacie pokrmy. Podľa neho to môžu byť zvyšky z jedál, ktoré sa nepredali cez víkend. Rozhodne by ste sa podľa jeho slov mali vyhnúť rybiemu koláču. Potvrdzuje to aj Adriana Cavita z reštaurácie Cavita. Tá dodáva, že v mnohých prípadoch dostanete len rybu z mrazničky, pričom by mala byť hlavne čerstvá. Výnimku robí len v reštauráciách, kde si je istá kvalitou a čerstvosťou rýb. K tomu sa pridáva aj Maurilio Molteni, ktorý hovorí, že ryby v pondelok nebývajú čerstvé a môžu byť niekoľko dni staré.

Šéfkuchár Lyle McKnight z Glasgowa dodáva aj ustrice. Ako uviedol pre Metro Online: „Ustrice, hoci sú chutné, môžu byť riskantné. Ak nie sú veľmi čerstvé a správne skladované, môžu vám spôsobiť ochorenie a môžu prenášať aj norovírus. Pred objednaním si overte povesť reštaurácie, keď ide o morské plody a ustrice, a vždy sa opýtajte, kde a kedy boli ulovené, aby ste znížili riziko.“

Varovanie pred polievkami

Foto: Kseniia Titova/Shutterstock.com

Hneď niekoľko kuchárov sa zhodlo na tom, že by si neobjednali polievky. Varovanie prináša hlavne Gordon Ramsey, ktorý hovorí, že by si neobjednal polievku dňa. Tá sa podľa neho často vyrába zo starých produktov v snahe znížiť množstvo potravinového odpadu. Ľuďom odporúča, aby sa pred objednaním opýtali aj na polievku predchádzajúceho dňa. Môže sa stať, že to nie je len špeciál jedného dňa, ale celého mesiaca.

Trochu inú radu prináša Jack Stein zo siete Rick Stein Restaurants: „Myslím si, že polievka je lepšia doma ako v reštaurácii. Najlepšiu domácu polievku si rád pripravím tak, že nájdem ingrediencie, ktoré mám vzadu v skrinke a skombinujem ich - dokonca aj zeleninu, ktorá je po dátume spotreby, pretože dodá polievke skvelú chuť.“

Varujú aj pred steakmi

Viacero šéfkuchárov prinieslo aj radu ohľadom steakov. Maurilio Molteni napríklad hovorí, že by si nikdy neobjednal steak v reštaurácii, ak si reštaurácia účtuje za omáčku zvlášť: „Považujem za nedôstojné, ak sa pri dobrom mäse omáčka nezahrnie do ceny menu, a radšej by som za steak zaplatil viac, keby bola omáčka v cene.“

Jonathan Recanati, zakladateľ Farmer J, zase varuje pred hovädzím flank steakom, s ktorým má podľa vlastných slov už príliš veľa zlých skúseností v reštauráciách. Je to všestranný kus mäsa s naozaj výraznou chuťou, ale pretože je také tenké, mnohé reštaurácie nedokážu zvýrazniť jeho jemnosť a chuť.

Sebastian Rast ani tak nevaruje pred reštauráciami, ale dáva radu, ako môžete ušetriť. Ten by si steak v reštaurácii neobjednal, lebo je veľmi jednoduché si ho pripraviť doma. A to hlavne v prípade prémiových kusov, ako napríklad rib eye steak. Odporúča si radšej mäso kúpiť od mäsiara a pripraviť si ho doma, čo vás vyjde aj o viac ako polovicu menej ako objednať si ho v dobrej reštaurácii.

Paul Foster zase varuje pred steakom, ktorý je príliš lacný v reštaurácii. Je totiž pravdepodobné, že to bude zlý rez a mäso nebude práve najlepšej kvality. Uprednostnite hovädzie mäso z dobytka kŕmeného trávou pred hovädzím mäsom zo zvieraťa, ktoré bolo vykrmované zlou stravou bez dostatku pohybu.

Pizza s ananásom

Foto: stockcreations/Shutterstock.com

Giovanna Eusebi, majiteľka a šéfkuchárka reštaurácie Eusebi’s Deli, zopakovala niečo, čo sa medzi kuchármi hovorí už dlho. Vie, že pizza s ananásom má svojich fanúšikov, ale ananás na pizzu jednoducho nepatrí. Ak teda hľadáte autentické talianske jedlo a ponúknu vám pizzu s ananásom, nebude to to pravé pre vás.

A ako pizza s ananásom vlastne vznikla? V 60. rokoch minulého storočia ju v Kanade vytvoril grécky imigrant Sam Panopoulos v reštaurácii Satellite Restaurant. Predtým pripravoval ázijské jedlá a to ho inšpirovalo na takúto kombináciu.

Paradoxom je, že pizza s ananásom pôvodne vôbec nebola obľúbená a popularitu si získala až neskôr. A prečo sa vlastné volá pizza Hawai? Možno vás prekvapí, že to nesúvisí s tropickými americkými ostrovmi. Panopoulos tento názov vybral podľa názvu konzervy ananásu.

Pozor na vegánske jedlo v nevegánskych reštauráciách

Robin Foster je šéfkuchárom v The Glass House Retreat, ktorý sa špecializuje na vegánske jedlá. Aj keď sa môže zdať, že si protirečí, vzhľadom na jeho zameranie, neodporúča objednávať si vegánske jedlá v reštauráciách, ktoré sa na ne nešpecializujú. Podľa jeho slov tieto reštaurácie často nevedia pripraviť takéto pokrmy dobre.

Dokonca k tomu hovorí: „Mnohé vegánske jedlá sú buď vopred pripravené, alebo im chýba originalita a rozmanitosť. Som presvedčený, že na prípravu skvelého veganskeho jedla by mala byť vegánska kuchyňa vášňou a jediným cieľom aspoň jedného kuchára v kuchyni, pretože príprava skvelého vegánskeho jedla si vyžaduje inú perspektívu.“

Neobjednávajte si holandskú omáčku poobede

Foto: Maren Winter/Shutterstock.com

Holandská omáčka je aj u nás veľmi populárna ako súčasť mnohých jedál. Jej príprava nie je zložitá a je naozaj chutná, takže si ju viete urobiť aj doma. Ak si ju ale dáte v reštaurácii, mali by ste si dať pozor na to, kedy si ju objednávate. Drew Snaith z Townsend and Maene varuje pred tým, aby ste si ju objednávali poobede. Je to omáčka, ktorá sa musí udržiavať v teple a po chvíli už môže byť trochu problémová. Nie je to niečo, čo sa dá v kuchyniach pripraviť na objednávku, takže vo veľkých reštauráciách je možné, že ak si dáte vajcia Benedikt o 15:00, holandská omáčka sa pravdepodobne pripravovala v ten deň ráno o 8:00.

Jedlá, ktoré si dokážete jednoducho pripraviť doma

Mnoho kuchárov jednoducho hovorí, aby ste si v reštauráciách neobjednávali jedlá, ktoré si dokážete sami a jednoducho pripraviť doma. Tatjana Tretjakova-Skrinnikova z TOZI Grand Cafe & TOZI Counter takto hovorí napríklad o kuracine či lososovi. Odporúča objednať si radšej niečo, čo si neviete pripraviť doma. Vivek Singh zase hovorí, aby ste si neobjednávali čistú ryžu. Lacnejšie a lepšie si ju pripravíte doma. Siahnite radšej po chlebe, najmä, ak je čerstvo upečený. Je to oveľa lepšia hodnota za vaše peniaze. Paul Foster tiež pridáva svoj tip a to je jednoduchá praženica: „Nikdy si ju neobjednávam, pokiaľ nie som v špičkovej reštaurácii alebo hoteli, vždy je prepečená!“