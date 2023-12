Tento jednoduchý a rýchly recept na mandarínkový džem si zamilujete

Mandarínky niekomu pripomínajú spomienky na detstvo, inému zas spomienky na letnú dovolenku niekde pri mori, ďalším zas len chutia. Bez ohľadu na to, do ktorej kategórie patríte, určite oceníte mnohé spôsoby, ako môžete mandarínky spracovať. Medzi chutný, no u nás menej tradičný spôsob, patrí varenie džemu.

Lahodný mandarínkový džem zaujme už sýtou oranžovou farbou, príjemnou vôňou a tiež chuťou, kde sa miesi sladkosť s miernou kyslosťou a aj horkosťou, vďaka čomu pôsobí nielen chutne, ale aj osviežujúco.

Dnes tu pre vás máme jeden rýchly a jednoduchý recept, s ktorým si takýto lahodný mandarínkový džem hravo pripravíte sami doma a stačia vám len tri suroviny, ktoré bez problémov zoženiete.

Recept na lahodný mandarínkový džem

Foto: Nitr/Shutterstock.com

Na 4 stredne veľké fľašky džemu budete potrebovať:

1,2kg mandarínok

600 gramov cukru

Šťava a jadierka z 2 citrónov

Recept je naozaj jednoduchý, ale ak s varením džemov ešte nemáte skúsenosti, najskôr musíte sterilizovať fľašky. Sterilizujete ich jednoducho vo vriacej vode v hrnci a stačí zhruba 5 minút. Dôležitá je aj príprava. Keďže v tomto recepte používame celé mandarínky, teda aj s kôrou, musíte ich dobre umyť. Navyše by bolo najlepšie použiť mandarínky v bio kvalite.

Do veľkej panvice dajte vodu a priveďte ju k varu. Potom do nej vložte celé mandarínky a varte ich 20 minút. Následne mandarínky vyberte a trochu z tejto vody si nechajte, prelejte ju do menšej panvice. Uvarené mandarínky nakrájajte na štvrtiny a vyberte z nich jadierka, ale nevyhadzujte ich. Citróny nakrájajte na polovice, vyberte z nich jadierka a tiež si ich nechajte. Citróny odšťavte. Do vody, v ktorej ste varili mandarínky, pridajte jadierka a varte približne 5 minút. Následne túto vodu preceďte.

Rozštvrtené mandarínky niekoľko sekúnd mixujte v kuchynskom mixéri. Rozmixované uvarené mandarínky potom prelejte do veľkej panvice, pridajte cukor, citrónovú šťavu a vodu, v ktorej ste varili mandarínky a jadierka. Pomaly priveďte k varu a miešajte, aby sa cukor úplne rozpustil. Následne túto zmes varte 20 minút.

Vyčistite viečka fliaš alkoholom, rovnako aj okraje fliaš. Naplňte ich džemom a ihneď ich dobre uzavrite. Nechajte fľaše vychladnúť a kým si o jeden až dva dni užijete úžasnú chuť tohto džemu, môžete sa kochať aspoň jeho farbou. Džem totiž najskôr musíte nechať pár dní odstáť.