Použitá káva môže pomôcť v liečbe a prevencii Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby

Tím výskumníkov z Texaskej univerzity v El Pase zistil, že použitá kávová usadenina by mohla byť kľúčom k liečbe neurodegeneratívnych ochorení. Zbytok z kávy, ktorý sa denne vyhadzuje v domácnostiach a podnikoch na celom svete, môže predchádzať Alzheimerovej, Parkinsonovej a Huntingtonovej chorobe. Ak by sa budúce testovanie ukázalo ako úspešné, zlepšilo by to životy miliónov ľudí a znížilo náklady spojené so starostlivosťou o chorých pacientov.

Tím pod vedením Jyotisha Kumara a Mahesha Narayana zistil, že materiál získaný z použitej kávovej usadeniny, známy ako uhlíkové kvantové body na báze kyseliny kávovej (z angl. caffeic-acid-based Carbon Quantum Dots - CACQD), má potenciál chrániť mozgové bunky pred poškodením spôsobeným rôznymi faktormi, ako sú obezita, vek a vystavenie pesticídom a iným toxickým chemikáliám z prostredia.

Ich práca je opísaná v článku uverejnenom v novembrovom čísle časopisu Environmental Research . CACQD môže byť zásadným prvkom v liečbe neurodegeneratívnych porúch. Ako uviedol Kumar:

"Dôvodom je, že žiadna zo súčasných liečebných metód nerieši tieto ochorenia, ale len pomáha zvládnuť ich príznaky. Naším cieľom je nájsť liek tým, že sa budeme zaoberať atómovými a molekulárnymi základmi, ktoré tieto ochorenia spôsobujú.“

Neurodegeneratívne ochorenia sú charakterizované predovšetkým stratou neurónov alebo mozgových buniek a potláčajú schopnosť človeka vykonávať základné funkcie, ako je pohyb a reč, ako aj zložitejšie úlohy vrátane funkcií močového mechúra a čriev a kognitívnych schopností. Tieto poruchy, ak sú v počiatočnom štádiu a sú spôsobené životným štýlom alebo faktormi životného prostredia, majú niekoľko spoločných znakov. Patrí k nim zvýšená hladina škodlivých molekúl, ktoré môžu viesť k hromadeniu plaku v mozgu.

Dostupná liečba v skorých štádiách ochorenia

Foto: Nor Gal/Shutterstock.com

Tím predpokladá, že u ľudí vo veľmi ranom štádiu ochorení, ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba, môže byť liečba založená na CACQD účinná pri prevencii rozvoja ochorenia. Ako uviedol Narayan:

„Je veľmi dôležité riešiť tieto poruchy skôr, ako sa dostanú do klinického štádia. Vtedy je už pravdepodobne neskoro. Všetky súčasné liečby, ktoré dokážu riešiť pokročilé príznaky neurodegeneratívnych ochorení, sú jednoducho nad možnosti väčšiny ľudí. Naším cieľom je prísť s riešením, ktoré dokáže zabrániť väčšine prípadov týchto ochorení za cenu, ktorá je zvládnuteľná pre čo najviac pacientov."

Kyselina kávová je jedinečná, pretože dokáže preniknúť cez bariéru v mozgu, ktorá bráni škodlivým látkam dostať sa dovnútra, a tak je schopná pôsobiť na bunky vo vnútri mozgu, povedal Narayan.

Proces, ktorý tím používa na extrakciu CACQD z použitej kávovej usadeniny, sa považuje za "zelenú chémiu", čo znamená, že je šetrný k životnému prostrediu. Navyše, vďaka nadbytku kávovej usadeniny je tento proces ekonomický a udržateľný, povedal Narayan.