Dôchodcovia majú ešte tento rok dostať zvýšený príspevok

Po rokovaniach s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) sa na to v rozpočte našlo dodatočných 220 miliónov eur. Avizovali to v utorok na tlačovej konferencii predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini a minister práce Erik Tomáš (obidvaja Hlas-SD).

Ich strana sa snaží o presadenie plnohodnotného 13. dôchodku. V tejto súvislosti upozornili, že z technických dôvodov nedôjde k jeho vyplateniu tento, ale až budúci rok. V súčasnosti sa vypláca ako sociálna dávka vo výške 50 až 300 eur podľa príjmu jednotlivých dôchodcov. Minister práce preto predložil a vláda už schválila jednorazový príspevok v jednotnej výške 150 eur, ktorý sa má vyplatiť ešte tento rok. Parlament by mal návrh prerokovať na aktuálnej schôdzi ešte tento týždeň v skrátenom legislatívnom konaní.

„Dnes bude počas prerokovávania tohto návrhu na výbore predložený pozmeňujúci návrh, ktorý túto sumu zdvojnásobí. Slovenskí seniori dostanú na návrh ministerstva práce, vlády a koalície ešte do Vianoc každý jeden 300 eur,“ priblížil Pellegrini. Spolu s doterajším vianočným dôchodkom tak môžu tento rok dostať navyše 350 až 600 eur.

Jednorazový príspevok bude určený pre všetkých dôchodcov, nielen starobných. „Pevne verím, že to seniorov a poberateľov tých ďalších dôchodkov poteší a na budúci rok, tak ako sme už avizovali, bude pred Vianocami vyplatený 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, presne tak, ako to sľubovala strana Hlas-SD. V prípade starobných dôchodcov to bude znamenať 606 eur,“ avizoval Tomáš.

Pripomenul, že strana pomohla dôchodcom v čase vysokej inflácie už viackrát. „Len vďaka automatu z dielne predchádzajúcich vlád boli k 1. januáru valorizované dôchodky o 11,8 %. Len vďaka zákonu z dielne strany Hlas boli dôchodky v tomto roku 1. júla valorizované o ďalších 10,6 %, len vďaka zákonom z dielne strany Hlas boli minimálne dôchodky rozmrazené po troch rokoch, čo ich zmrazila vláda Igora Matoviča,“ doplnil Tomáš.