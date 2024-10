S&P potvrdila rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom

Jej rating pre Slovenskú republiku zostáva nezmenený a je o dva stupne vyšší ako aktuálny rating agentúry Fitch a o stupeň vyšší ako rating Moody's. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR, podľa ktorého S&P ocenila najmä prijatý balík konsolidačných opatrení.

Stabilný výhľad ratingu podľa MF odzrkadľuje očakávanie, že deficit Slovenska, najmä vďaka prijatým konsolidačným opatreniam vlády, začne postupne klesať. Trajektóriu poklesu nastavil rezort financií už v tohtoročnom rozpočte a potvrdil ju aj v návrhu rozpočtu na rok 2025. Deficit by mal podľa MF SR budúci rok klesnúť na úroveň 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) a do roku 2027 na 3 % HDP.

Podľa agentúry S&P zostáva naša ekonomika odolná, a to aj napriek oslabeniu eurozóny. Ekonomický rast podľa odhadov agentúry vzrastie v roku 2024 o 2,3 % a v roku 2025 o 2,1 %. Rast by mali potiahnuť najmä investície z fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti SR. S&P očakáva pomerne priaznivý vývoj trhu práce, miera nezamestnanosti by sa mala udržať mierne nad úrovňou 5 %. Prijaté konsolidačné opatrenia vyvolajú podľa ratingovej agentúry očakávaný vyšší tlak na infláciu, ktorá by podľa odhadov mala do roku 2027 klesnúť na 2,4 %.

„Po vládach medzi rokmi 2020 až 2023 sme zdedili najhoršie verejné financie v celej Európskej únii. Náročné konsolidačné opatrenia boli nevyhnutnosťou, na tom je všeobecná zhoda. Ak by sme nič neurobili, dlh Slovenskej republiky by stúpol do roku 2027 až na takmer 71,5 % a na finančných trhoch by sme prišli o stovky miliónov eur, ktoré môžeme použiť v prospech ľudí na Slovensku. Potvrdenie ratingu od najrenomovanejšej agentúry je dôležitý signál pre finančné trhy a je potvrdením dobrej práce ministerstva financií a vlády Slovenskej republiky,“ uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).