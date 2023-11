Dr. Victor Chang, priekopník modernej transplantácie, sa narodil pred 86 rokmi

V utorok uplynie 86 rokov od narodenia austrálskeho lekára Dr. Victora Changa, jedného z najvýraznejších medikov na južnej pologuli. Jeho revolučná práca v oblasti transplantácie srdca dodnes ovplyvňuje pacientov v Austrálii, juhovýchodnej Ázii, ale aj po celom svete.

Chang osobne zachránil stovky životov. V roku 1984 bol na čele tímu chirurgov, ktorí úspešne transplantovali srdce študentke Fione Cootovej, ktorá sa tak vo veku 14 rokov stala najmladšou austrálskou pacientkou s úspešne transplantovaným srdcom.

Chang v tom istom roku na pôde Nemocnice sv. Vincenta založil Národný program transplantácie srdca, v rámci ktorého sa dodnes uskutočnili tisícky transplantácií. Okrem toho zohral významnú rolu pri vývoji umelej srdcovej chlopne a ventrikulárneho pomocného zariadenia.

Dr. Victor Chang bol v roku 1986 menovaný za Spoločníka austrálskeho rádu (Companion of the Order of Australia, AC) a v roku 2000 ho vyhlásili za Austrálčana storočia.

Kto bol Dr. Victor Chang?

Kardiológ zomrel 4. júla 1991 v Sydney. Pacienti a známi naňho spomínajú ako na tichého a šarmantného muža. Na jeho pamiatku vznikol Výskumný kardiologický inštitút Victora Changa.