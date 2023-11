Hnutie Slovensko predkladá návrhy, ktorými chce poukázať na sľuby koalície

Na tlačovej konferencii o tom informoval líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Tvrdí, že koalícia zatiaľ namiesto plnenia svojich sľubov rieši, ako si zabezpečiť beztrestnosť alebo ako znížiť tresty za korupciu.

Poslanci predložili napríklad návrh týkajúci sa 13. dôchodkov. Zabezpečiť by mal doplatenie dôchodku do výšky 640 eur všetkým dôchodcom najneskôr do konca marca 2024. Ďalšou novelou chcú dosiahnuť zníženie cien potravín na úroveň okolitých krajín.

Upraviť chcú tiež zákon o pobyte cudzincov tak, ako to navrhovali ešte pred parlamentnými voľbami. Týka sa zrušenia povinnosti pre policajtov vydávať potvrdenia o zotrvaní na území SR migrantom, u ktorých existuje prekážka v administratívnom vyhostení.

Poslanci tiež predkladajú dve uznesenia. Prvé sa týka výzvy vláde predložiť riešenia týkajúce sa bonifikácie hypotekárnych úverov. Ďalšie uznesenie by zaväzovalo vládu, aby domácnostiam na rok 2024 zabezpečila nižšie ceny energií.