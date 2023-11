Ocenenie Dosky 2023 získala inscenácia Kocúrkovo činohry SND

Najviac Dosiek – celkom štyri - získala inscenácia Kocúrkovo činohry Slovenského národného divadla. Za hudbu k tejto inscenácii bol ocenený Róbert Mankovecký, za scénografiu Michal Lošonský a za réžiu Rastislav Ballek. Táto inscenácia zároveň získala aj Cenu za najlepšiu inscenáciu sezóny.

Obe herecké ceny putujú do Slovenského komorného divadla v Martine. Získali ich Marek Geišberg za postavu Agamemnona, achájskeho kráľa a Lucia Jašková za postavu Hekuby, trójskej kráľovnej v inscenácii hry Mariny Carr Hekuba v réžii Lukáša Brutovského.

Cenu za najlepší kostým vyhrala druhý raz za sebou Bet Moth, civilným menom Alžbeta Kutliaková, za kostýmy v nezávislom projekte Alžbety Vzguly Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny, nezávislého divadla Uhol_92 v Bratislave.

Zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského získalo cenu za Mimoriadny počin v činohernom divadle za kolektívny projekt Sme krajina: Príbeh ľudí, priehrady a času, ktorý vznikol pod vedením českých tvorkýň Petry Tejnorovej a Marty Ljubkovej.

Hudobná skladateľka Ľubica Čekovská získala cenu za Mimoriadny počin v hudobnom divadle za operu Impresario Dotcom, ktorá mala svoju svetovú premiéru na Bregenzer Festspiele v koprodukcii so Slovenským národným divadlom. Na Slovensku sa zatiaľ prezentovala jediný krát v októbri 2022, na ďalšie reprízy v SND sa diváci môžu tešiť už v januári 2024.

Za mimoriadny počin v tanečnom divadle bola označená choreografia talianskeho tvorcu Manuela Rondu s názvom YOLT – You Only Live Twice, ktorú pripravil s kolektívom fungujúcim pod značkou Tanečno na základe ich viacročnej spolupráce. Skupina je známa nielen organizovaním rovnomenného tanečného festivalu na Orave, ale aj vlastnými umeleckými aktivitami jeho členov.

Mimoradnu cenu asociácia udelila in memoriam fotografovi Ctiborovi Bachratému, ktorý zomrel 27. augusta 2023 vo veku 68 rokov.

Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla (ASD). Ceny sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec. Dosky sa udeľujú za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v období od 1. augusta 2022 do 31. júla 2023. O výsledku rozhodovalo 40 kritikov, teoretikov umenia a publicistov. Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom výtvarného návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je akademický sochár Tomáš Lupták.