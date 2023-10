V láve našli záhadný prvok, vedci majú obavy o dianie v zemskom jadre

V láve, ktorá bola pred 62 miliónmi rokov vyvrhnutá na Baffinovom ostrove v blízkosti Kanady, sa zistila prítomnosť vysokého množstva hélia-3. Ide o izotop, ktorý by sa mal nachádzať v najhlbšom vnútri Zeme.

Nevídaný objav prinútil geochemikov z Oceánografickej inštitúcie Woods Hole a Kalifornského technologického inštitútu k prevratnej myšlienke. Podľa nich hélium-3 prítomné v láve svedčí o tom, že časť zemského jadra preniká do vyšších vrstiev Zeme.

Jadro zrejme nie je ohraničené

Baffinov ostrov v najnovšom výskume poskytol dosiaľ najbohatšiu zaznamenanú vzorku hélia-3 a hélia-4 v historickej láve.

Hélium-3 je veľmi vzácny prvok – akonáhle prenikne na povrch Zeme, pokračuje vo svojej ceste do atmosféry a následne do vesmíru. Rozdielne sa správa len izotop pochádzajúci zo zemského jadra, ktorý zostáva uväznený v lávových kameňoch na povrchu.

Dodnes sa predpokladalo, že zemské jadro je ohraničené a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo rozprestierať do vyšších geosfér. Najnovší objav by však mohol túto teóriu zmeniť.

Geochemik z Oceánografickej inštitúcie Woods Hole Forrest Horton pre magazín VICE uviedol: „Okrem toho, že existuje, toho o zemskom jadre vieme veľmi málo. Preto je jeho skúmanie podnecujúce, ale zároveň frustrujúce.“

„Teórie hovoria o tom, že jadro a vonkajšie vrstvy planéty (plášť a kôra) sú geochemicky izolované (takže materiál sa medzi nimi nepreskupuje). Čoraz viac vedcov však spochybňuje toto tvrdenie,“ vysvetlil Horton.

Podľa Hortona nový objav svedčí o tom, že zemské vnútro je oveľa dynamickejšie ako tvrdili predpoklady. Výskum však stále nekončí. „Naša štúdia nejedným spôsobom vyvolala viac otázok než ich zodpovedala, takže nás čaká ešte veľa práce,“ dodal Horton.