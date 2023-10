Hlas-SD sa rozhodol, s kým chce zostaviť vládu

Hlas-SD bude viesť ďalšie rokovania o zostavení vlády iba so stranami Smer-SD a SNS. Jednomyseľne o tom rozhodlo utorkové predsedníctvo strany. Informoval o tom predseda Hlasu Peter Pellegrini. Predpokladá, že prezidentka Zuzana Čaputová by mala mať výsledok rokovaní o zostavení vlády do konca týždňa. Zároveň potvrdil, že v budúcej vláde by nemali sedieť dvaja expremiéri.

Oveľa viac prienikov nachádza Pellegrini so Smerom a SNS, ocenil aj spoločné konštruktívne povolebné rokovania. Trojkoalíciu považuje za praktickejšiu. Ak to však prestane medzi nimi fungovať, strana z vlády odíde. „Som presvedčený, že v tejto konštelácii môže Hlas väčšinu volebných priorít splniť, a to je pre nás kľúčové,“ povedal. SNS bude podľa neho riadnym členom vládnej koalície a bude mať postavenie zodpovedajúce výsledku vo voľbách.

Skonštatoval, že Slovensko teraz nepotrebuje žiadne politické zlepence či vymedzovanie červených čiar. „Stabilná vláda znamená, že sa nezopakuje tragédia z posledného volebného obdobia,“ poznamenal Pellegrini.

Zdôvodnil, že podoby možnej koalície zadefinovalo aj KDH, keď odmietlo účasť vo vláde so Smerom a zároveň zdôrazňovalo červené čiary voči Progresívnemu Slovensku (PS). Strana odmieta tiež povolebný pat. „Možnosť, že by žiadna vláda na Slovensku nevznikla, neprichádza v žiadnom prípade do úvahy,“ vyhlásil Pellegrini. Líder Hlasu ocenil aj ponuku PS. Podotkol však, že mu nešlo o kreslo premiéra. „Nešlo nám o to pozliepať hocičo, aby som sa mohol vyhrievať na slnku,“ podotkol.

Spojenie konzervatívcov a progresívcov videl ako zdroj konfliktov v budúcej vláde. Predsedovi Hlasu sa nepáčil ani spôsob, akým viedli PS, KDH a SaS neformálne rokovania. Poukázal na to, že KDH viackrát zmenilo postoj, strany na seba útočili a odkazovali si veci cez sociálne siete. Na tom sa podľa Pellegriniho ukázalo, že Šimečka nie je pripravený na post premiéra. „Na ňom som videl neskúsenosť a mieru amaterizmu,“ povedal.

Deklaroval, že Hlas bude garantom členstva Európskej únie a NATO. Pokiaľ by vláda chcela zmeniť svoju zahranično-politickú orientáciu, tak Hlas z koalície odíde. „Ak SNS vstúpi do koalície, ktorá je založená na takýchto hodnotách, tak musí pán predseda garantovať, že jeho politická strana pôjde v tejto línii,“ poukázal Pellegrini. Zároveň dodal, že zo Slovenska sa nestane sociálny experiment a nebude sa vracať späť či prešľapovať na mieste.

Poverenie na zostavenie vlády má predseda víťaznej strany vo voľbách Smer-SD Robert Fico. Neformálne rokovania viedlo aj PS, ktoré chcelo vytvoriť štvorkoalíciu s Hlasom, KDH a SaS.