Kedy prestať kosiť trávnik? Keď teplota klesne na toto číslo, odložte kosačku

Kľúčom k ochrane trávnika pri poklese teplôt je rozpoznať, kedy prestať kosiť trávnik. Vo všeobecnosti platí, že by ste sa mali vyhnúť koseniu vtedy, keď teplota začne pravidelne klesať pod 10 °C. Táto teplota sa zvyčajne vyskytuje koncom októbra alebo novembra, ale kvôli nevyspytateľnému počasiu je dôležité dávať na to pozor aj skôr. Keď teplota klesne pod tento bod, tráva vstúpi do pokojového štádia a prestane rásť, vysvetlila odborníčka pre portál Express.

Ideálna výška trávy v zime je okolo 5 cm. Je to dostatočná dĺžka na to, aby tráva stále poskytovala tieň pôde a ochranu koreňom, ale aj dostatočne krátka, aby neprilákala plesne alebo huby a nestala sa úkrytom pre hmyz a škodcov.

Najlepšie je dostať sa na túto výšku postupnou zmenou nastavenia kosačky. Tak najlepšie ochránite svoj trávnik.

Správne konečné pokosenie trávnika neznamená, že príprava na zimu je hotová. Stále je potrebné vykonať veľa práce, aby trávnik zostal v špičkovom stave. To zahŕňa štyri základné práce, ako je odstraňovanie buriny, orezávanie okrajov trávnika, zametanie lístia a prevzdušňovanie trávnika.

Čo ešte spraviť v jeseni?

Na prvom mieste vášho zoznamu by malo byť odstránenie buriny, a to hneď, ako ju zbadáte na trávniku. Vykopaním týchto nežiaducich porastov obmedzíte schopnosť buriny šíriť sa po trávniku a zabránite rozsiahlejšej práci. Okrem toho je jeseň ideálnym časom na zastrihnutie zarastených okrajov, aby váš trávnik vyzeral upravený a uprataný. Odstráňte vrstvy odumretej trávy, lístia a machu, ktoré bránia vode dostať sa do pôdy a koreňov.

Prevzdušňovanie môže tiež pomôcť udržať trávnik zdravý a vytvoriť priechod pre dažďovú vodu a živiny, ktoré sa dostanú ku koreňom.