Ako zistiť, že vašu domácnosť zamorili myši? Tento nenápadný znak neprehliadajte

Zima je obdobie, keď kvôli nízkym vonkajším teplotám trávime viac času vnútri, no často nie sme jedinými pánmi vlastnej domácnosti. Vnútorné teplo totiž láka aj pavúky a hlodavce, ktoré si neraz všimneme až podľa nenápadných príznakov ich prítomnosti.

Myši patria k najväčším škodcom v domoch, keďže po sebe zanechávajú trus, odpadky a prehryzené káble či poškodený nábytok. Rady sa pritom skrývajú na tmavých a úzkych miestach, takže dostať sa k nim nie je ľahké.

Jedným z najčastejších príznakov, ktoré prezrádzajú prítomnosť myší v domácnosti, sú zvuky škrabania, ktoré sa po dome ozývajú najmä večer a v noci. Ako však zistiť, že pôvodcom zvuku je skutočne hlodavec?

Rýchly spôsob predstavuje klopkanie prstami. Nájdite miesto na dlážke alebo v stene, odkiaľ zvuk vychádza, a skúste naň poklopať. V prípade, že po tomto kroku zvuk ustane, je vysoko pravdepodobné, že príčinou sú myši.

Ďalší znak, ktorý prezrádza, že vašu domácnosť napadli myši, sú kúsky jemných materiálov v dome. Môžete si všimnúť napríklad guľôčky peny alebo látky, z ktorých si myši stavajú hniezda.

Hlodavce v domácnosti prezradia aj mastné fľaky na stenách. Myšia pokožka totiž vylučuje mastné sébum, ktoré im roztieraním v okolitom priestore uľahčuje orientáciu.

Veľmi nepríjemný náznak, ktorý poukazuje na myši v domácnosti, je pach moču. Myšie výlučky silne páchnu po amoniaku a v miestach, kde sa hlodavce zdržujú najčastejšie, je zápach najintenzívnejší.

Myši v domácnosti prezradia aj drobné stopy v prachu, stopy tmavého trusu, vyhlodané tunely, stopy po zuboch a kúskoch jedla. Myši sa rady zdržujú najmä na teplých miestach, ako je okolie sporáku, umývačky riadu alebo bojlera.

Ako si poradiť s myšami v domácnosti

Ako prvé by ste mali odstrániť alebo zabezpečiť všetko voľne prístupné jedlo mimo chladničky. Aj potravu pre domácich miláčikov treba odkladať do sklenených alebo kovových nádob, do ktorých myši nepreniknú.

Rovnako je potrebné odstrániť zvnútra všetky mäkké nezabezpečené materiály. Ide aj o kusy látky, odložené koberce a prikrývky. Myši láka aj papier, lepenka a ľahký plast, takže tohto odpadu sa zbavujte rýchlo a pravidelne.

V neposlednom rade upchajte všetky škáry a diery vo vonkajších stenách, cez ktoré môžu myši preniknúť do domu. Pri rozmiestňovaní pascí postupujte strategicky a v prípade pretrvávajúceho problému zavolajte na pomoc odborníka.