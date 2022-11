Máte problém s myšami? Tieto prírodné tipy ich udržia na uzde

Tieto otravné hlodavce však môžu narobiť poriadne nepríjemnosti, takže je dôležité odradiť ich od vstupu do domácnosti. Našťastie existuje aj niekoľko prírodných riešení, ktoré udržia myši na uzde.

Ukázalo sa, že myši sú citlivé na určité pachy a práve vhodný pach ich pohyb nasmeruje inam, píše portál the-sun.com.

Mätový olej

Mätový olej nám nielen skvele vonia, ale vyženie myši z vášho domova. Odborníci z Fox Pest Control pre Express.co.uk povedali: „Mätový olej je účinný spôsob, ako udržať myši a potkany mimo domácnosť.” Neznášajú silný mätový zápach tohto oleja, takže pár kvapiek okolo vášho domova vám môže zabezpečiť pokoj už nastálo.

Ocot

Ocot je známy pre svoje čistiace schopnosti, avšak dokáže aj iné veci, napríklad si poradí s myšacím problémom. Stačí namočiť vatové chumáčiky do tekutiny a umiestniť ich na miesta, cez ktoré by sa mohli hlodavce dostať do vášho domova.

Škorica

Myši nemusia ani sviatočnú vôňu škorice. Buď ju rozložte po domácnosti, alebo si vytvorte sprej zo škoricového oleja a vody.