Jedlá sóda alebo prášok do pečiva: Čo je pri pečení lepšie?

Či už ste začiatočník alebo cukrársky profesionál, pravdepodobne často používate prášok do pečiva a sódu bikarbónu. Nie je to len tak bezdôvodne. Tieto najbežnejšie kypriace činidlá pri pečení stoja za tým, aký nadýchaný bude koláč.

Môžu pôsobiť podobne, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo recept používa jeden namiesto druhého alebo oboje?

Nie je to to isté

Prášok do pečiva a sóda bikarbóna nie sú to isté ani by ste ich nemali zamieňať. Jedlá sóda je 100-percentný hydrogénuhličitan sodný, zlúčenina alkalickej soli, ktorá po zmiešaní s kyselinou vytvára plynný oxid uhličitý. Na druhej strane prášok do pečiva je zmesou hydrogénuhličitanu sodného a kyseliny, ktorá na aktiváciu vyžaduje vlhkosť a teplo.

Kedy použiť prášok do pečiva

Pretože prášok do pečiva už obsahuje kyselinu, používa sa v receptoch, kde kyselina nie je významnou zložkou. Väčšina práškov do pečiva zakúpených v obchode sa začne aktivovať, keď sa dotknú kvapaliny a znova, keď sa aplikuje teplo.

Kedy použiť sódu bikarbónu

Keďže sóda bikarbóna sa musí zmiešať s kyselinou, aby sa vytvoril oxid uhličitý, bežne ju nájdete v receptoch s výraznou kyslou zložkou, ako je kakaový prášok alebo cmar. Jedlá sóda tiež podporuje zhnednutie, takže je vynikajúcou voľbou pre recepty, ako sú klasické čokoládové sušienky.

Prečo recepty obsahujú oboje?

Sóda pri produkcii oxidu uhličitého v podstate neutralizuje kyslú zložku. Ale čo ak potrebujete kyselinu pre chuť? Ak použijete iba sódu bikarbónu, stratíte tú príznačnú vôňu. Použitie kombinácie oboch spôsobí kysnutie koláča a zachová časť chuťového profilu.

V niektorých prípadoch tiež samotná sóda bikarbóna nemusí dostatočne povzbudiť kysnutie. Ak jej pridáte príliš veľa, vytvoríte kovovú alebo horkú chuť. Vtedy je lepšie pridať aj prášok do pečiva. Ide o jemnú rovnováhu medzi tvorbou plynu, chuťou a zhnednutím pre väčšinu pečiva, a preto sa v rovnakom recepte často používajú oba druhy. Väčšina pečenia preto vyžaduje dodržiavanie presných receptúr a meraní.