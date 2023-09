Tajomstvo masiek v lietadle: Muž odhalil, na čo sú v skutočnosti napojené

Snáď nikto nechce zažiť situáciu, kedy v lietadle vypadnú kyslíkové masky nad sedadlami. Ide však o bezpečnostný prvok, ktorý zachraňuje životy, no mnohí ľudia vlastne netušia, ako funguje.

Väčšina cestujúcich by predpokladala, že masky, ktoré sa spúšťajú zo stropu, sú napojené na veľkú nádrž s kyslíkom, ktorá je bezpečne uložená niekde v lietadle. Ukázalo sa však, že existuje oveľa bezpečnejší a praktickejší spôsob, ako dostať kyslík k ľuďom, keď v kabíne dôjde k poklesu tlaku.

Cestovateľ Josiah Horneman prezývaný Joe na sociálnej sieti vysvetlil systém, ktorý sa v lietadlách používa, a prečo pri nasadení masky môžete cítiť pach horiacej látky. Vo videu zverejnenom na TikToku vysvetlil:

"Tieto masky nie sú vôbec pripojené ku kyslíkovej nádrži ani k žiadnej nádrži so vzduchom. To, na čo sú napojené, je podľa mňa oveľa zaujímavejšie, a ako sa ukazuje, aj bezpečnejšie a spoľahlivejšie. Zariadenie sa nazýva generátor kyslíka a dokáže na malom priestore držať veľké množstvo kyslíka, pretože kyslík je uložený v pevnej forme vo forme chlorečnanu sodného."

Každý, kto bol niekedy na palube lietadla, vie, že letušky vždy žiadajú ľudí, aby masky silno potiahli k sebe. Podľa Joea je to preto, aby sa zapálil zápalný náter, ktorý zahreje chlorečnan sodný. Po zahriatí sa zmení na kyslík, ktorý potom môžete dýchať cez masku. Podľa Joea sa teplota zvýši na 600 stupňov Celzia. Ako vysvetlil:

"Pod týmto extrémnym teplom sa chlorečnan sodný rozkladá prevažne na kyslík, plyn a kuchynskú soľ. Kyslík prechádza cez filter a po hadičkách do vašej masky, kde ho vdychujete. Zariadenie sa niekedy nazýva kyslíková sviečka, pretože pomaly horí a nakoniec sa kyslík vyčerpá. Tie v lietadlách sú navrhnuté tak, aby vydržali dostatočne dlho na to, aby pilot mohol zostúpiť do bezpečnej výšky."