Toto musíte spraviť s orchideou, aby mala budúci rok väčšie a krajšie kvety

Ak izbová rastlina náhle uhynie napriek tomu, že sa o ňu správne staráte, môže to spôsobiť paniku. Avšak v prípade orchideí to môže byť znakom toho, že je potrebné ich ostrihať. A to môže v konečnom dôsledku viesť k väčším a krajším kvetom.

Toto ročné obdobie môže u mnohých majiteľov orchideí spôsobiť paniku, pretože kvety opadávajú a môže sa zdať, že kvet odumiera. Kvety orchidey opadávajú vtedy, keď rastlina dokvitne. Značí to, že sa rastlina chystá vstúpiť do stavu hibernácie, ale stále je veľmi živá.

Odborník na záhradníctvo varoval majiteľov izbových rastlín, aby svoje orchidey nevyhadzovali. Upozornil, že teraz je ideálny čas na ich prerezávanie. Dočkajú sa tak väčšieho množstva kvetov.

Tanner Mitchell je záhradník a kvetinár. Stal sa veľmi populárnym aj na sociálnych sieťach, kde zdieľa svoje odborné znalosti týkajúce sa starostlivosti o kvety.

„Kým orchidey kvitnú, nie je potrebné ich hnojiť. Keď však kvety opadnú, nie je rastlina mŕtva, ale nastal čas obnoviť hnojenie,” radí.

Prerezávanie orchidey

Keď z orchidey opadnú všetky kvety, je čas začať so strihaním. Orchideu starostlivo preskúmajte a odstráňte všetky listy, ktoré vyzerajú mŕtve, suché alebo sa rozkladajú. Prerezávanie spodnej časti orchidey môže pomôcť podporiť rast. Zvyčajne, keď opadne posledný kvet, celá stonka zhnedne a odumrie, vysvetlil Tanner.