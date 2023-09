Ceny elektriny pre domácnosti by mohli klesnúť, tvrdí strana SaS

Umožnil by to pokles tarify za prevádzku systému (TPS) po odstavení dotovanej výroby elektriny v elektrárni Nováky aj pokles ostatných poplatkov vyplývajúci z aktuálne nižších cien elektriny ako pred rokom. Na štvrtkovej tlačovej konferencii SaS to uviedol bývalý štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.

Odstavením elektrárne Nováky v závere tohto roka by podľa Galeka mali náklady na TPS klesnúť o takmer 120 miliónov eur. „Tým, že ceny elektriny na trhu poklesli, poklesne nám aj tá poplatková časť a dovolím si povedať, že na budúci rok by dokonca ceny elektriny pre domácnosti podľa súčasného vývoja a pokiaľ naozaj bude podpísaná implementačná zmluva mali klesnúť,“ povedal Galek.

Galek upozornil, že tretí reaktor jadrovej elektrárne v Mochovciach je momentálne v prevádzke na 96 percent a na plný výkon by sa mohol dostať počas niekoľkých dní. Plné spustenie tretieho reaktora v Mochovciach umožní Slovenským elektrárňam naplnenie záväzku z memoranda o dodávke lacnej elektriny na roky 2023 a 2024. Veľká časť elektriny za dohodnutú cenu približne 61 eur za megawatthodinu (MWh) by mala pochádzať práve z tohto reaktora.