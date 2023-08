Pripravte sa na jedinečný spln Mesiaca. Takýto jav znovu nastane až v roku 2037

Nestáva sa často, že v jednom kalendárnom mesiaci sa odohrajú dva splny. V tomto prípade je to o to viac špeciálne, že počas druhého augustového splnu bude mesiac najväčší a najžiarivejší v roku. Spln, ktorý vychádza na 30. augusta, sa nazýva aj modrý supermesiac.

Pojem modrý Mesiac nemá nič spoločné s farbou. Od 40. rokov 20. storočia sa pojem bežne vzťahuje na druhý z dvoch splnov, ktoré pripadajú na jeden kalendárny mesiac. Stredajší spln je teda definovaný ako modrý mesiac, pretože je to druhý spln v auguste. Okrem toho pôjde o tzv. supermesiac. Nie všetky modré mesiace sú však supermesiace tak, ako spln z 30. augusta.

Supermesiac nastáva v období, kedy je Mesiac bližšie k Zemi. Stáva sa to preto, že obežná dráha Mesiaca okolo našej planéty nie je kruhová, ale skôr eliptická. To znamená, že na obežnej dráhe Mesiaca sú časy, keď je ďalej — v apogeu — a časy, keď je bližšie — v perigeu. Vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom počas perigea a apogea sa pohybuje od približne 350 000 kilometrov do 408 000 km.

Napriek tomuto rozdielu vo vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom nie je veľký rozdiel v tom, ako Mesiac skutočne vyzerá na oblohe počas štandardného splnu a počas supermesiaca. Mesiac sa môže počas tohto obdobia javiť o niečo väčší a jasnejší, ale to bude nepostrehnuteľné pre každého, okrem tých, ktorí sledujú oblohu a majú skúsenosti s pozorovaním Mesiaca.

Modrý supermesiac sa nevyskytuje tak často, podľa vesmírnej agentúry je priemerne medzi dvomi modrými supermesiacmi 10 rokov. Ďalší modrý supermesiac nastane podľa NASA až v januári 2037.