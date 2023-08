Chcete vyzerať mladšie? Prestaňte nosiť takéto oblečenie!

Čo sa týka snahy udržať si mladší vzhľad, zrelé ženy majú viacero možností. Od správnej starostlivosti o pleť cez make-up až po vlasovú premenu. Odborníčka ukazuje, že roky dokáže ubrať aj zmena šatníka.

Deirdre, módna influencerka pre ženy nad 50 rokov pre portál Express prezradila, ako môžu zrelé ženy vyzerať mladšie. Vyžaduje to pritom iba dve jednoduché zmeny štýlu.

V prvom rade radí, aby sa ženy nevykašľali na módu. Ženám nad 50 rokov odkázala, aby prestali nosiť oblečenie len pre pohodlie.

Samozrejme, pohodlie je základ, no nemalo by sa uprednostňovať pred všetkým ostatným, tvrdí Deirdre. Treba sa vždy uistiť, že pohodlné oblečenie vám aj skutočne lichotí. Voľný sveter a staré vyblednuté nohavice sú síce pohodlné, no dáma v nich veľmi dobre nevyzerá. Neznamená to však, že sa týchto kúskov musíte hneď zbaviť, stačí ich len dobre skombinovať.

„Ak chcete vyzerať mladšie, skombinujte pohodlie so štýlom. Voľný sveter by mohol fungovať v kombinácii s priliehavými džersejovými nohavicami, ktoré robia celkový vzhľad vyváženejším, lichotivejším a zároveň omladzujúcim,” povedala Deirdre.

Ženám nad 50 rokov tiež odporúča, aby prestali nosiť vrecovité oblečenie a takýchto kúskov sa radšej zbavili. „Vrecovité oblečenie vám neurobí žiadnu službu a kvôli absencii akýchkoľvek kontúr tela budete vyzerať staršie,” povedala. Okrem toho taký typ oblečenia dodáva pocit, že ste taká široká a veľká ako vaše oblečenie.

Ak však milujete voľné oblečenie, skúste širší kúsok dať dokopy s niečím úzkym. Napríklad oversized sveter môžete kombinovať s úzkymi džínsami alebo vypasovanými nohavicami.