Polícia vyšetruje po festivale dve krádeže i vodiča pod vplyvom drog

Okrem toho namerala viacerým šoférom alkohol v dychu. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti.

Festival navštívilo podľa vyjadrení usporiadateľa približne 25.500 ľudí. „Policajti počas troch dní trvania festivalu dohliadali na verejný poriadok a aj nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,“ uviedla polícia.

Policajti vyšetrujú okolnosti úmrtia 22-ročného muža, ktorého našli v bezvedomí pri stane, začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Presnú príčinu smrti mladíka podľa nich určí súdna pitva. Okrem toho vyšetrujú dve krádeže, ku ktorým došlo v stanovom mestečku. Po páchateľovi pátrajú. „Policajti ďalej zistili 15 vodičov motorových vozidiel jazdiacich pod vplyvom alkoholu s výsledkom dychovej skúšky do jedného promile, päť vodičov motorových vozidiel jazdiacich pod vplyvom alkoholu s výsledkom nad jedno promile a 11 vodičov nemotorových vozidiel nafúkalo do jedného promile,“ priblížila polícia.

Alkohol v dychu mali podľa nej aj dvaja kolobežkári, polícia odhalila tiež vodiča motorového vozidla, ktorý jazdil pod vplyvom drog. „V správnom konaní za jazdu pod vplyvom alkoholu do jedného promile hrozí vodičom pokuta do 800 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá do troch rokov. V prípade alkoholu nad jedno promile sa vodič dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a o treste rozhodne súd,“ pripomenula polícia.