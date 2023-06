Video: Klokan zaútočil na ženu. Muž, ktorý ju chcel ochrániť, schytal pár kopancov

Muž chcel ochrániť návštevníčku pred klokanom, no nakoniec sa musel sám brániť. Dokonca potreboval pomoc.

Na začiatku videa z austrálskej prírodnej rezervácie neodbytný klokan prenasleduje ženu, pričom medzi nich vstúpi na jej obranu ďalší návštevník. Klokana to však neodradilo, nenechal sa zastrašiť a neustále sa k turistovi približoval. Dokonca sa mu podarilo mužovi uštedriť aj zopár kopancov.

Návštevník parku v Perthe sa musel ďalej brániť. Všetko síce prebiehalo s jemným úsmevom, no v jednej chvíli musel schytiť klokana pod krk. Virálne video natočila mužova dcéra a zverejnila s popisom: „Môj otec sa len snažil o to, aby klokan prestal tú dámu otravovať.” Otec tiež na videu zdvihol nohu, aby sa bránil, ale zviera to neodradilo.

Na pomoc mu potom prišiel aj mladší muž. Obaja ho chytili za predné labky, čo klokana akoby len povzbudilo a vykopol oboma nohami naraz. Keď sa muži snažili odísť, zviera ich ďalej nasledovalo, kopalo a skákalo. Komický súboj ukončila až zamestnankyňa zoo. Po jej intervencii sa klokan upokojil.

Hovorca parku Cohunu Koala však návštevníkov ubezpečil, že išlo o prirodzenú vec a klokan bol len hravý. Upozornil tiež na to, že čím viac sa klokany povzbudzujú, tým viac potom reagujú, informuje portál Perth Now.

Klokany sú väčšinou učenlivé, ale môžu byť nepredvídateľné, keď sú ohrozené, alebo ak cítia, že niekto zasahuje do ich územia, píše portál Mirror. Interakcie s ľuďmi sú zriedkavé, pričom liečbu pre útoky kengúr vyhľadá v Novom Južnom Walese v Austrálii menej ako 5 ľudí ročne.