Tieto veci by ste v záhrade mali stihnúť do začiatku júna

Vrtochy prírody síce začínajú byť čoraz častejšie, ale aj tak je stále badať, že všetko v nej má svoj správny čas. Tým sa riadia hlavne záhradkári, ktorí vedia, kedy je ten správny čas na jednotlivé činnosti v záhrade. Keďže sa leto neúprosne blíži, predstavíme vám činnosti, ktoré by ste vo svojej záhrade mali spraviť ešte do konca tohto mesiaca. Tým pádom z nich môžete mať ten najlepší úžitok nielen vy, ale hlavne vaša záhrada.

Odborník na záhradníctvo Michael Griffiths prezradil, aké práce by ste mali vykonať do konca mesiaca, aby vaša záhrada do leta rozkvitla. Ide o 9 kľúčových vecí, pričom jednou z nich je boj proti škodcom, hlavne slimákom. Michael o tom viac prezradil vo svojom videu na sieti TikTok, ale my si tieto veci aj detailnejšie rozpíšeme.

#gardening #gardentok ♬ original sound - Michael - Gardening tips @themediterraneangardener May gardening jobs If you didn't prune your lavender at the end of summer you can do that now to stop it going leggy. If you're going to reseed your lawn do this by the end of the month. Apply nitrogen-rich summer lawn feed to encourage leaty growth. As the weather warms up it’s a good time give everything a good clean. You can Plant out dahlia tubers and cannas after all risk of frost has passed and tie in the new shoots of climbing plants like clematis and wisteria to their supports. Apply liquid feed to tulips, daffodils for a good display next year. Plant out summer bedding and tender annuals like sunflowers and cosmos after the last frost. Harden off tender plants raised indoors remembering to bring them back in at night. Reduce snail populations by going on regular hunts, especially during damp weather. And remember the first Saturday of may is naked gardening day. #garden

Týchto 9 vecí by ste mali ešte v máji spraviť v záhrade