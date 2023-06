Video: Ako prekabátiť nabíjanie Tesly? YouTuber prišiel s nápadom na dlhé cesty

YouTuber Matt Mikka sa rozhodol vyskúšať nápad, vďaka ktorému dokázal absolvovať takmer 3000 kilometrovú cestu elektromobilom bez jeho nabíjania. Poslúžil mu pri tom benzínový generátor, ktorý auto počas cesty dobíjal.

Mikka pripevnil generátor do zadnej časti Modelu S a vyrazil na cestu, počas ktorej nemohol ani raz zastaviť na pumpe, kde by mohol dobiť svoje auto. Pre portál Insider uviedol, že tento výlet plánoval 5 rokov, z čoho rok a pol zostrojoval generátor, ktorý by sa mu zmestil do auta.

Model S od Tesly je jedným z elektromobilov s dosiaľ najdlhším dojazdom na jedno nabitie – dosahuje vzdialenosť až 725 kilometrov.

YouTuberovi sa napokon podarilo splniť výzvu, ktorú si sám zadal, hoci cesta nebola taká plynulá ako sprvu dúfal. Napriek tomu, že Mikka nemusel ani raz zastaviť na pumpe a dobiť si elektromobil, stále potreboval palivo pre generátor, a tak zastávky na benzínkach boli nevyhnutnosťou.

Mikka okrem toho musel odstaviť auto každý deň aspoň na päť hodín, aby dobil batériu na generátore. Počas cesty ho dokonca zastavila polícia kvôli príliš pomalej jazde po diaľnici. YouTuber sa totiž počas šoférovania snažil ušetriť na spotrebovanej elektrine.

Inštalovaním generátora do elektromobilu Mikka paradoxne dosiahol pravý opak toho, na čo bolo auto navrhnuté. Takýto hybridný model totiž spotreboval počas cesty značné množstvo benzínu, takže poprel environmentálne výhody používania Tesly, nehovoriac o tom, že zariadenie po celý čas spôsobovalo výrazný hluk.

Mikka v závere videa priznal, že auto s generátorom neposkytuje prakticky žiadnu výhodu oproti používaniu klasického elektromobilu. Neušetrilo mu dokonca ani čas na pumpách, keďže musel pravidelne zásobovať generátor.