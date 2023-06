5 psích plemien, ktoré sa najľahšie trénujú: Toto sú psí géniovia a workoholici

Keďže však existuje viac ako 350 rôznych psích plemien, je náročné vybrať to správne pre váš životný štýl. Záleží totiž na veľkosti priestoru, ktorý viete psovi poskytnúť aj miere aktivity a času, ktorý chcete svojmu miláčikovi venovať.

Odborníčka na psy Lorna Winterová prezradila, ktoré plemená sa najľahšie cvičia. Najmä začiatočníci pri týchto plemenách budú môcť spávať a nemusia sa obávať zničenej domácnosti. Autorka aplikácie na cvičenie psov a riaditeľka neziskovej organizácie UK Dog Behaviour and Training Charter hovorí, že najvhodnejší spoločníci pre menej skúsených chovateľov sú border kolie, nemecký ovčiak či labradorský retriever. Dobrým prelemenom na výcvik sú aj pudle a prítulní stafordšírski bulteriéri.

"Nech si vyberiete akékoľvek šteňa, pri výcviku netreba strácať čas," povedala Lorna pre Daily Mail . Podľa nej treba s tréningom začať od prvého dňa. "Moja rada pre majiteľov šteniat, ktorí začínajú s výcvikom, je naučiť sa, akú odmenu má vaše šteňa najradšej. Verte mi, vďaka tomu bude proces výcviku oveľa plynulejší a pomôže vám to udržať motiváciu vášho šteňaťa," vysvetlila.

Borderská kólia – Einstein medzi psami

Foto: YAN WEN/Shutterstock.com

Asi málokoho prekvapí, že toto energické plemeno je prvé na zozname. "Je to jedno z najinteligentnejších plemien (ak nie najinteligentnejšie), čo znamená, že sa radi učia a rýchlo si osvoja nové triky," hovorí Winterová. "Energická povaha kólií však znamená, že majitelia musia mať dostatok času na ich výcvik, pretože nie sú pre slabé povahy."

Keďže border kolie sú vyšľachtené ako ovčiarske psy, majú genetické dedičstvo od psov, ktoré pracovali spolu s ľuďmi. "Sú veľmi dobré v prijímaní pokynov a čakaní na pokyny," dodala odborníčka. "Nehovoriac o ich silnej pracovnej morálke.“ Borderské kólie excelujú na súťažiach agility a naučia sa aj zložité triky. Ak máte dostatok času na tréning, potom by pre vás mohla byť border kólia tým pravým psom.

Nemecký ovčiak – Workoholik

Foto: Pavlina Trauskeova/Shutterstock.com

Aj keď ide o väčšie plemeno, dokáže byť veľmi nežné a je známe tým, že ho využívajú v polícii či armáde. "Ľahko sa cvičia, pretože s vami radi spolupracujú a neradi sa dostávajú do problémov," hovorí Winterová, podľa ktorej sú to dokonalí študenti. Navyše, majú podľa nej úprimnú radosť z nových trikov. “Milujú činnosti stimulujúce mozog a majú neuveriteľnú pracovnú morálku,” dodala. Niet divu, že ich často vídať na psích súťažiach.

Labradorský retríver - Verné šteňa

Foto: My July/Shutterstock.com

Podľa expertky sa labradory ľahko cvičia, pretože sú ľahko motivované jedlom. Len si však dajte pozor, aby ste ich pri učení nových trikov neprekŕmili. Labradory tiež majú množstvo energie, vďaka čomu sú tieto psy pri tréningu vnímavé a sústredené. Sú tiež veľmi spoločenské a túžia potešiť svojich majiteľov. To znamená, že s pozitívnym prístupom a odmeňovaním sa dokážu rýchlo naučiť nové povely. "Hoci sú všetky psy šikovné, labrador je pri výcviku mimoriadne zhovievavý a na rozdiel od nemeckého ovčiaka alebo border kolie nepotrebuje obrovské množstvo stimulov,” dodala Winterová.

Pudel - Cirkusová hviezda

Foto: Ihar Halavach/Shutterstock.com

Winterová tvrdí, že za šikovnosť pudlov pri výcviku môže ich cirkusová minulosť. Predtým, ako ich začali využívať vo vystúpeniach, však pudle pracovali ako poľovnícke psy, čo znamená, že je to veľmi inteligentné plemeno. Milujú výzvy v podobe zložitých úloh a napríklad dokážu uspieť v testoch rozpoznávania predmetov podľa názvu.

Stafordšírsky bulteriér - Obľúbený rodinný pes

Foto: Xolodan/Shutterstock.com

Staford podľa Winterovej najviac miluje dve veci: maznanie a tréning. Ako uviedla: "Napriek svojmu tvrdému zovňajšku sú to citlivé plemená, ktoré túžia po pozornosti a náklonnosti, čo znamená, že milujú výcvik a učenie sa nových trikov, pretože sa jednoducho chcú zapojiť do rodinného života." Tieto psy sú tiež známe svojou vernosťou, čo znamená, že si so svojím majiteľom vytvoria silné puto, vďaka čomu mu dôverujú pri výcviku.