Čo robiť keď dieťa prehltne batériu: Táto surovina mu zachráni život

Bývalá záchranárka sa podelila o mimoriadne cennú radu, ktorá dokáže zachrániť dieťa, ktoré prehltlo gombíkovú batériu. Nikki Jurcutzová vedie spoločnosť Tiny Hearts Education, ktorá poskytuje informácie o prvej pomoci pre rodičov bábätiek a detí. Na sociálnej sieti Nikki zverejnila video, v ktorom varuje pred potenciálne fatálnymi následkami prehltnutia gombíkovej batérie.

Vo videu na Instagrame vysvetlila, že prvou pomocou pri prehltnutí batérie by malo byť podanie medu. Ako vysvetlila, med dokáže znížiť riziko, že batéria vypáli dieru do pažeráka dieťaťa. Účinok batérie ilustrovala pomocou plátkov šunky. Na dva plátky položila batérie, pričom v jednom prípade naniesla na šunku aj med.

Následne pridávala ďalšie plátky, na ktoré ďalej pôsobila batéria. Ako je vidieť na záberoch, šunku, na ktorej nebol med, batéria značne rozožrala. Na druhú stranu šunka ošetrená medom nevykazovala tak závažné poškodenie.

Foto: instagram.com/tinyheartseducation

Výskum potvrdil, že med môže výrazne zmierniť škody spôsobené rozkladom batérie v tráviacom trakte. Podaním medu je možné získať čas na to, aby sa dieťa dostalo na chirurgický zákrok a bude možné minimalizovať dlhodobé poškodenie.

Vo viacerých krajinách sa odporúča podávať deťom starším ako jeden rok 10 ml medu každých 10 minút. Podľa Jurcutzovej by túto radu mali vedieť všetci rodičia. Organizácia Tiny Hearts upozornila, že v niektorých krajinách sa neodporúča dávať med deťom mladším ako jeden rok, pretože existuje isté riziko botulizmu.

"Ak by išlo o moje vlastné dieťa, dala by som mu ho, pretože riziko, že gombíková batéria spôsobí významné poškodenie, je väčšie ako riziko botulizmu," napísala organizácia Tiny Hearts. "Keďže to nie je to, čo odporúčajú smernice, je na rodičoch, aby sa vzdelávali a urobili informované rozhodnutie na základe poznania rizík a prínosov, a dúfam, že toto video je súčasťou tohto vzdelávania."

Jedna osoba sa pýtala, či by mohol pomôcť aj sirup. Organizácia Tiny Hearts uviedla, že sa uskutočnila štúdia, v ktorej sa porovnávali rôzne látky, ako napríklad med, izotonický športový nápoj a liek na žalúdočné vredy. Zistilo sa, že med a liek na žalúdočné vtedy dokázali znížiť riziko poranenia, ale nič iné.

Jeden z rodičov zdôraznil, že ľudia musia byť predovšetkým ostražití, aby zabránili tomu, že dieťa vôbec prehltne gombíkovú batériu. Rodičia by mali zabezpečiť, aby sa deti nedostali k nebezpečným predmetom, nemali by kupovať hračky, ktoré vyžadujú malé batérie, alebo sa uistiť, že ich hračky majú skrutkovateľný priestor na batérie.