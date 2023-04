Toto umelé sladidlo má prekvapivý vplyv na imunitný systém

Umelé sladidlo, ktoré sa bežne používa v rôznych nápojoch, má podľa výskumu prekvapivý vplyv na imunitnú odpoveď. Vedci z Inštitútu Francisa Cricka zistili, že konzumácia vysokého množstva sukralózy znižuje aktiváciu T-buniek, typu bielych krviniek. Tieto zistenia na myšacom modeli boli publikované v akademickom žurnále Nature .

Hoci sa to spočiatku môže zdať ako znepokojujúce zistenie, odborníci sú z neho nadšený. Ak sa podobné účinky zistia aj u ľudí, sukralóza by sa mohla potenciálne využiť ako prostriedok na potlačenie reakcií T-buniek. To by mohlo pomôcť osobám s autoimunitnými ochoreniami, ako je diabetes 1. typu, pri ktorých dochádza k nekontrolovateľnej aktivácii T-buniek.

Výskumníci jedným dychom dodávajú, že ľudia, ktorí konzumujú bežné alebo mierne vyššie množstvo sukralózy, by nemali byť vystavení hladinám, aké pozorovali v tejto štúdii. Výskumníci testovali dávky, ktoré sú síce v odporúčanom dennom limite, no zodpovedali by vypitiu približne 30 šálok sladenej kávy za deň alebo 10 plechoviek šumivého nápoja bez cukru.

Sukralóza je umelé sladidlo, ktoré je približne 600-krát sladšie ako cukor. Bežne sa používa v nápojoch a potravinách, ale jeho účinky na organizmus ešte nie sú úplne známe. Vedúca autorka štúdie Karen Vousdenová povedala: "Dúfame, že sa nám podarí dať dohromady širší obraz o vplyve stravy na zdravie a choroby, aby sme jedného dňa mohli odporučiť stravu, ktorá je najvhodnejšia pre jednotlivých pacientov, alebo nájsť prvky našej stravy, ktoré by lekári mohli využiť pri liečbe."

Spoluautor štúdie Fabio Zani dodal: "Vplyv na imunitný systém, ktorý sme pozorovali, sa zdá byť reverzibilný a domnievame sa, že by stálo za to preskúmať, či by sa sukralóza mohla použiť na zlepšenie autoimunitných stavov, najmä v kombinovanej terapii."

Myši v štúdii boli kŕmené sukralózou v množstvách zodpovedajúcich prijateľnému dennému príjmu schváleného európskymi úradmi. Hoci sú tieto dávky dosiahnuteľné, ľudia pri bežnej konzumácii jedla a pitia také množstvo sukralózy nepríjmu.

Myši kŕmené stravou obsahujúcou vysoké dávky sukralózy boli menej schopné aktivovať T-bunky v reakcii na rakovinu alebo infekciu. Na iné typy imunitných buniek to však nemalo vplyv.

Vedci dúfajú, že tieto zistenia by mohli viesť k novému spôsobu používania oveľa vyšších terapeutických dávok sukralózy u pacientov.