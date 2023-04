Prečo rakety tvoria na oblohe špirály? Vedci majú vysvetlenie

Minulý týždeň vytvorilo spustenie SpaceX na oblohe nad aljašskou tajuplný úkaz. Uprostred tancujúcej zelenej polárnej žiary sa na oblohe objavil špirálovitý oblak. Ide o výsledok návratovej fázy rakety Falcon 9, ktorá vynáša na obežnú dráhu satelity, informuje portál IFL Science.

Fotografie tohto javu sa rýchlo šírili po sociálnych sieťach s úžasom aj zvedavosťou nad tým, ako taká štruktúra vznikla. Nešlo pritom o prvý takýto úkaz. Podobnú špirálu zaznamenali aj pred rokom na Havaji.

Vedci z Geofyzikálneho inštitútu zdieľali video špirálového oblaku rýchlo prechádzajúceho nad hlavou, keď sa raketa vracala na Zem.

Vedci na zvláštny jav hneď poskytli odpoveď. Štart rakety, sa uskutočnil v Kalifornii, stalo sa tak o dve hodiny skôr, ako zbadali špirálu, a trajektória je v súlade s opätovným vstupom rakety.

„Oblasť oblakov sa objavila potom, ako už boli vypustené všetky náklady, takže je pravdepodobné, že ide buď o výfukové plyny z raketového horáka, ktorý znižoval druhý stupeň nad Tichým oceánom, alebo možno o vypúšťanie nadbytočného raketového paliva po tomto horáku. Špirálovitý vzor naznačuje, že druhý stupeň sa otáčal, keď vypúšťal plyny," uviedol geofyzik Don Hampton, hlavný vedec na Raketovom polygone Poker Flat, vo svojom vyhlásení.

Akákoľvek vodná para by sa v týchto výškach zmenila na ľad a ľad by odrážal slnečné svetlo tam, kde bola raketa, a vytvoril by jasný oblak viditeľný na zemi na Aljaške, kde bolo slnko hlboko pod obzorom. Na tých fotkách to vyzerá veľmi jasne, ale pravdepodobne ide len o niekoľko kilogramov vody, vysvetlil Don Hampton.

Mraky sú teda len dôsledkami trošky ľadového materiálu z vracajúcej sa rakety.