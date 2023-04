Koreniny po exspirácii? Nevyhadzujte ich, takto ich ešte môžete použiť

Každý, kto rád varí, zrejme má doma zbierku korenín - od klasických až po tie, ktoré použijete len na jedno či dva druhy jedál.

Všetky koreniny majú dátum spotreby a mnohé z nich majú trvanlivosť oveľa kratšiu, než si myslíte. Keď uplynie doba použiteľnosti korenín, výrazne strácajú chuť a silu a ich pôvodná farba začína blednúť.

Aby ste sa uistili, že nepoužívate staré koreniny, tak je dobré pravidelne každého pol roka skontrolovať poličku s koreninami. Avšak predtým, ako hodíte exspirované korenie do koša, zvážte jeho opätovné použitie. Existuje totiž veľa spôsobov, ako znovu použiť staré korenie a vyhnúť sa zbytočnému plytvaniu.

Sezónne sviečky

Našli ste exspirovanú škoricu, zázvor, klinček či vanilkový lusk? Vyrobte si z nich sviečku, z ktorej vône sa budete tešiť ešte dlhú dobu. Rozpustite sójový vosk, kokosový olej a koreniny v nádobe s dvojitým dnom. Do tepelne odolnej sklenenej nádoby vložte knôtik a roztopenú zmes tam vlejte. Môžete použiť takú nádobku, ktorá vám ostala práve zo sviečky. Tak si budete istý, že je to bezpečné.

Prírodné farbivá

Ak si chcete vyrobiť vlastné farbivo na látku, vyberte si farebné koreniny, ako je kurkuma, okvetné lístky šafranu a paprika. Každé zvlášť zabaľte do gázy. Jeden z balíčkov vložte do hrnca s vodou a varte asi hodinu. Do farebnej vody nalejte šálku bieleho octu a potom vložte do hrnca látku, ktorú chcete zafarbiť. Nechajte lúhovať asi 30 minút.

Ochrana pred hmyzom

Keďže chrobáky a hmyz neznáša vôňu niektorých korenín, môžete tie po exspirácii použiť aj takýmto spôsobom. Urobte si vrecúška plné sušenej bazalky, bobkových listov, kôpru, levandule, rozmarínu, cesnaku či tymiánu a umiestnite ich na miesta, kde sa hmyz rád zhromažďuje a kde nie je vítaný.

Domáce mydlo

Koreniny nielenže domáce mydlo poriadne prevoňajú, ale zároveň zrnité časti budú pôsobiť ako prírodný peeling.

Odstraňovač zápachu

Mnohé koreniny, ako šalvia, tymián a oregano, majú prirodzené dezodoračné účinky. Nasypte ich do malého vrecka a zaveste na zatuchnuté miesta vášho domova, ako je pivnica alebo garáž. Priestor tak príjemne osviežite.