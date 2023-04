Toto musíte spraviť s odkvitnutými narcismi. Na túto častú chybu si však dávajte pozor

Narcisy, ktoré patria k najobľúbenejším jarným kvetom, obvykle kvitnú od februára do mája. Vo veľkom to však závisí aj od konkrétnej odrody. Existujú narcisy, ktoré vyrastajú skoro, No a sú tu aj neskoro kvitnúce odrody, ktoré predĺžia jarnú záhradnú výzdobu. Skombinujte oboje a užijete si takmer tri mesiace veselých farieb a vôní.

Cibuľky narcisov sú pomerne odolné, takže pri správnej výsadbe a starostlivosti sa z nich môžete tešiť každý rok. Najdôležitejšie je pritom načasovanie.

Narcisy potrebujú jednoduchú pomoc

Základom je odstrániť odumreté kvety z rastliny. Keď narcisy odkvitnú, odrežte stonku nad listami. Takto pomôžete presmerovať energiu na vytváranie zásob v cibuľke a pomôže to aj budúcim kvetom.

Stačí palcom a ukazovákom odštipnúť okvetné lístky zo stonky. Staré hlávky kvetov sa potom môžu hodiť na kompost a neskôr použiť na obohatenie pôdy pre letné cibuľoviny.

Pozor si dávajte na príliš skoré kosenie listov narcisov. Často sa to stáva vtedy, keď sú narcisy vysadené na trávnikoch a ľudia chcú spraviť dve veci jednou ranou - spolu s trávnikom pokosia aj narcisy. Nerobte to, ak ich skosíte príliš skoro, môžete si tak zarobiť na nekvitnúce cibule ďalší rok.

Listy nechajte prirodzene odumrieť bez strihania.

Narcisová výnimka

Existuje však výnimka z pravidla. Určité odrody, ako je napríklad N. pseudonarcissus a takmer každá iná samosejivá odroda, môžete ponechané so zvädnutými kvetmi úplne nedotknuté.