Toto je dôvod, prečo by ste legíny nikdy nemali nosiť do lietadla

Expertka odhalila prekvapivý dôvod, prečo by ste si na cestovanie v lietadle nikdy nemali obliecť legíny a nemali vyzúvať topánky. Novinárka Christine Negroniová už desaťročia píše o cestovaní lietadlom a je autorkou bestselleru The Crash Detectives, ktorý vydáva New York Times.

V rozhovore pre denník The Sun spisovateľka vysvetlila, že aj keď sú legíny veľmi pohodlné počas dlhého letu, v prípade katastrofy na palube vás môžu stáť život. Legíny predstavujú riziko v situácií, kedy dôjde k požiaru a budete musieť utekať cez plamene. Ako vysvetlila:

"Všetci teraz nosia v lietadlách legíny na jogu, ale ja sa vyhýbam všetkým umelým vláknam, pretože v prípade požiaru je väčšia pravdepodobnosť, že zhoria a prilepia sa na vás.”

Počas letu si nevyzúvajte topánky

Podľa expertky by ste nemali ani pomyslieť na vyzúvanie topánok počas letu. V takom prípade by vás čakala dosť bolestivá prechádzka k núdzovej šmýkačke a do bezpečia.

“Ak unikáte z lietadla, podlaha môže byť veľmi horúca alebo studená, môže byť pokrytá olejom alebo v plameňoch,” uviedla Negroniová, pričom ani evakuácia z lietadla v kukuričnom poli nebude pre bosé nohy príjemná. “Zvoľte tenisky namiesto vysokých podpätkov, prírodné vlákna namiesto syntetických a priliehavé oblečenie namiesto voľného," dodala.

Šľapky sú z bezpečnostných dôvodov tiež zlá voľba a mali by ste dať prednosť pevným teniskám. Bavlnené džínsy podľa experty poskytujú väčšiu ochranu ako iné nohavice.

Ako sa pripraviť na let v lietadle

Podľa štúdie sa väčšina smrteľných leteckých nehôd odohráva počas štartu a pristátia, čo znamená, že cestujúci by mali byť najviac obozretní práve v týchto chvíľach. Dave Inch, kapitán Boeingu 787, sa na portáli Quora podelil o rady, čo robiť, ak sa lietadlo dostane do problémov:

"Vyberte z vreciek všetko ostré, uvoľnite si opasok, odstráňte kravatu alebo šatku a vyzujte si topánky s vysokým podpätkom. Na pristátie si zoberte okuliare, aby vám neodleteli a boli k dispozícii, aby ste v prípade potreby videli na cestu von.”

Podľa Incha by cestujúci mali vedieť, kde sa nachádza najbližší únikový východ pre daný typ pristátia, pretože pri pristátí vo vode sa niektoré východy nedajú použiť.