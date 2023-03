Ako vyčistiť práčku od zápachu: Toto do nej musíte vložiť

Práčku používame na to, aby sme vyčistili škvrny na našom oblečení, no mnohí ľudia zabúdajú, že aj práčku je treba občas vyčistiť. Ak neviete, ako na to, poradí vám Anna Lanier, ktorá sa na sociálnej sieti podelila o svoj návod na čistenie práčky. Jej trik je jednoduchý, účinný a vďaka nemu bude vaša práčka opäť voňať sviežo.

Najlepšie na tom je, že nemusíte ísť do obchodu, kde by ste si kúpili drahý prostriedok na čistenie práčky. Podľa Anny vám stačí obyčajný citrón a zubná pasta a vaša práčka bude znovu žiariť behom pár minút.

“Rozrežte citrón na polovice a naneste naň zubnú pastu,” radí Anna vo videu zverejnenom na TikToku. Citróny so zubnou pastou vložte do bubna a zapnite práčku na bežný alebo rýchly cyklus. Podľa Anny sa citróny v práčke takto vyžmýkajú a bude žiarivo čistá a svieža.

Po dopraní Anna vytiahla citróny a bubon utrela. Podľa nej je možné tieto citróny použiť aj na ďalšie pranie, ak je to potrebné. Kým citrón dodá práčke sviežosť, zubná pasta je mierne abrazívna a pomôže s odstránením špiny a bojuje proti plesniam.