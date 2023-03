Počas celonárodných protestov vo Francúzsku zatkli 457 ľudí

V piatok to uviedol francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

Darmanin v rozhovore pre televíziu CNews povedal, že v uliciach Paríža bolo vo štvrtok, počas zatiaľ najnásilnejších demonštrácií proti dôchodkovej reforme, zapálených 903 požiarov.

„Konalo sa mnoho demonštrácií a niektoré z nich sa zmenili na násilné, najmä v Paríži,“ priblížil. Zároveň pochválil políciu za ochranu viac ako milióna ľudí, ktorí sa zúčastnili na protestoch po celom Francúzsku.

V Paríži sa na demonštrácii zúčastnili aj anarchisti, ktorí rozbíjali výklady obchodov, demolovali pouličný mobiliár a vyrabovali reštauráciu siete s rýchlym občerstvením.

Darmanin odmietol výzvy protestujúcich na stiahnutie dôchodkovej reformy, ktorá bola minulý týždeň schválená bez hlasovania v dolnej komore parlamentu. „Nemyslím si, že by sme mali tento zákon stiahnuť z dôvodu násilností... Mali by sme akceptovať demokratickú, spoločenskú diskusiu, ale nie násilnú diskusiu,“ uviedol.

Polícia musela vo štvrtok zasahovať aj v ďalších mestách. V Bordeaux na juhozápade Francúzska zapálili demonštranti vchod tamojšej radnice, ktorú má budúci týždeň navštíviť britský kráľ Karol III.

„Mám problém pochopiť a prijať tento druh vandalizmu... Prečo si robíte terč z našej verejnej budovy? Môžem to len čo najdôraznejšie odsúdiť,“ povedal v piatok starosta Bordeaux Pierre Hurmic.

Hnev obyvateľov Francúzska vzrástol po tom, čo tamojší prezident Emmanuel Macron v stredu zopakoval, že dôchodková reforma je nevyhnutná, pričom zmeny v dôchodkovom systéme podľa neho musia „vstúpiť do platnosti do konca roka“. Macron tiež vyhlásil, že je pripravený akceptovať aj fakt, že pre túto reformu, ktorá zvýši minimálny vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, stratí popularitu.