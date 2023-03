Video: Vedci „upiekli" na 3D tlačiarni jedlý koláč. Má mať viac výhod ako ten bežný

3D tlačiareň si už našla využitie pri mnohých veľkých inžinierskych úkonoch i medicíne. Túto technológiu však teraz skúsili vedci využiť aj trošku chutnejším spôsobom. Rozhodli sa vyrobiť niekoľkovrstvový cheesecake. Ich pokus bol úspešný a dokonca tvrdia, že takéto koláče majú viac výhod ako tie, ktoré vyrobili ľudia, píše portál IFL Science.

Strojní inžinieri na Kolumbijskej univerzite a Pace University použili špeciálne vyrobenú 3D tlačiareň na vytvorenie množstva rôznych koláčov. Všetky obsahovali sedem kľúčových ingrediencií: grahamové sušienky, arašidové maslo, nutelu, banánové pyré, jahodový džem, čerešňovú polevu a bežnú polevu. Takto „upečené” cheesecaky však nevyzerajú príliš lákavo.

Experimenty ukázali, že 3D tlačiareň bola schopná vytvoriť viacvrstvový koláč vyrobený z mnohých prísad. Vedci vyskúšali mnohé verzie týchto koláčov, vždy z rovnakých ingrediencií. Podľa testov boli najlepším základom pre každú vrstvu grahamové sušienky. Arašidové maslo a nutela sa používali ako podporné vrstvy, v ktorých sa udržali mäkšie prísady, ako je banán či džem.

Na varenie koláčov použili lasery, ktoré zahrievali ingrediencie so super vysokou presnosťou. Táto technika je podľa výskumníkov podobná tej, akou sa pripravuje crème brûlée - plameňom. V tomto prípade je však plameň riadený na milimetrovej stupnici.

Ultraspracované potraviny

Potraviny vytvorené touto technikou sa považujú za ultraspracované potraviny, o ktorých množstvo nedávnych štúdií ukázalo, že nie sú dobré pre zdravie. Veľkým problémom je podľa profesora Christena Coopera, autora štúdie z Katedry výživy a dietetiky na Pace University, nízka nutričná hodnota spracovaných potravín. Výskumníci však tvrdia, že takéto digitálne varenie môže pomôcť vyriešiť tento problém.

3D tlač potravín bude stále obsahovať spracované potraviny, no niektorí ľudia si budú môcť vďaka nej lepšie kontrolovať a prispôsobovať výživu. Môže to byť tiež užitočné pre ľudí s poruchami prehĺtania tým, že sa budú napodobňovať tvary skutočných potravín, no jesť budú pyré. Vedci v štúdii tiež tvrdia, že autonómna povaha digitálneho varenia môže znížiť riziko alimentárnych chorôb a prenosu chorôb, keďže si vyžaduje menej manipulácie s ľuďmi.

Udržateľnosť výroby potravín

3D tlač by mohla byť použitá na zvýšenie udržateľnosti výroby potravín. Autori v štúdii napísali:

„Tlač s jedlom môže tiež umožniť značnú udržateľnosť životného prostredia. Prísady by sa mohli získavať a spracovávať lokálne, čo by pomohlo miestnym farmárom a dodávateľom potravín. Obhajcovia tiež poukazujú na schopnosť tejto technológie pomôcť spotrebiteľom pri výrobe produktov, ako je mäso z rastlín, riasy a lacnejšie nekonvenčné bielkoviny.”

Potraviny vytlačené a varené laserom tiež ponúkajú výrobcom príležitosti na predĺženie skladovateľnosti, pretože teplo, svetlo a kyslík, ktoré sú súčasťou procesu, možno kontrolovať na milimetrovej mierke. Nakoniec by sa mohlo znížiť aj plytvanie potravinami, pretože používatelia by si len tlačili ingrediencie, ktoré chcú skonzumovať.