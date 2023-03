Toto je dôvod, prečo na najhorších zločincov tresty neplatia

Netrpezlivosť a ochota tolerovať riziko sú osobnostné črty, ktoré sú silne spojené s kriminálnym správaním. Potvrdila to štúdia publikovaná v akademickom žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Práve schopnosť ľahko znášať riziko je jedným z najsilnejších osobnostných znakov, ktoré predpovedajú kriminalitu. Ľudia, ktorí sú vysoko tolerantní voči rizikám, sa zvyknú menej báť toho, že budú chytení a potrestaní.

Iné štúdie často spájajú nedostatok sebakontroly, poruchy osobnosti, psychopatiu a fyzické alebo psychické zneužívanie v detstve s kriminálnym správaním. Profesor Claus Thustrup Kreiner, spoluautor štúdie, uviedol:

"Náchylnosť k páchaniu trestnej činnosti je u osôb s najväčšou toleranciou k riziku dvakrát vyššia v porovnaní s osobami s najmenšou toleranciou k riziku."

Popri týchto osobnostných vlastnostiach je u ľudí s nízkymi kognitívnymi schopnosťami vyššia aj pravdepodobnosť spáchania trestného činu. Môže to byť aspoň čiastočne spôsobené tým, že ľudia s nízkou inteligenciou majú v mnohých často slabo platené zamestnania.

Podstupovanie rizika je spojené s majetkovou trestnou činnosťou

Závery vyplývajú zo štúdie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 7 000 mladých dánskych mužov, ktorí absolvovali rôzne testy. Ich výsledky porovnali s informáciami o ich sociálno-ekonomických podmienkach a prípadnom zázname v trestnom registri.

"Rozhodli sme sa zamerať na kriminalitu mladých mužov vo veku 15-20 rokov, pretože ide o skupinu, v ktorej sa pácha veľa trestných činov v porovnaní s ostatnými mužmi a ženami všeobecne," uviedol Kreiner. Výsledky ukázali, že rôzne črty predpovedajú rôzne trestné činy, povedal profesor Kreiner:

"Ak sa pozrieme na rôzne druhy trestnej činnosti, ochota riskovať je obzvlášť dôležitá, pokiaľ ide o predpovedanie majetkových trestných činov, ako sú krádeže. Ak hovoríme o násilných, drogových alebo sexuálnych trestných činoch, medzi jednotlivcami sú bežné problémy so sebakontrolou."

Prečo tresty neplatia na kriminálnikov

Iróniou tejto štúdie je, že z nej vyplýva, že typy ľudí, ktorí najčastejšie páchajú trestné činy, sa zároveň najmenej obávajú, že budú chytení alebo pôjdu do väzenia. Systém trestného súdnictva sa údajne čiastočne spolieha na odstrašujúci účinok, ktorý má však v prípade typického zločinca slabý efekt. Profesor Kreiner povedal:

"Naša štúdia môže pomôcť vysvetliť, prečo existuje len obmedzený počet empirických dôkazov o tom, že zvyšovanie trestov funguje na zníženie kriminality."

Prevencia kriminality by sa mala zamerať na zmenu týchto vlastností. Podľa Kreinera ich štúdia jasne ukazuje, že vlastnosti ako tolerancia voči riziku či netrpezlivosť predpovedajú sklon k páchaniu trestnej činnosti. „Ďalšie výskumy naznačujú, že je možné ovplyvniť tieto parametre správania u detí a mladých ľudí, čo môže byť veľmi dôležité vo vzťahu k rozvoju kriminálneho správania," dodal Kreiner.