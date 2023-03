Video: Kamera zachytila muža, ako odchádza z detskej postele

Mnohí rodičia dobre poznajú to kritické obdobie v živote dieťaťa, kedy by sa postupne malo naučiť spať v posteli samé, no vôbec sa mu to nedarí. Dobre to ilustruje aj toto video, v ktorom sa muž márne pokúšal opustiť svoje dieťa ležiace v posteli.

Ako zachytili zábery z bezpečnostnej kamery v detskej izbe, otec si myslel, že jeho dieťa spí a má ideálny moment na opustenie izby. Pomaly po štyroch sa vzdaľoval od postele, keď sa však zrazu dieťa zobudilo a začalo plakať. Otcovi pritom chýbalo len niekoľko centimetrov, aby vykĺzol z miestnosti, no pre plač dieťaťa sa musel vrátiť. Rezignovane si preto znova ľahol k svojmu drobcovi, aby bol spokojný a znovu zaspal.

Video: Takto sa musia zakrádať rodičia, ktorí uspávajú deti