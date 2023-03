Učiteľka skritizovala žiačkinu nezdravú desiatu. Nazlostený otec jej venoval šťavnatý odkaz

Komentáre učiteľského zboru na adresu desiaty svojej dcéry vyriešil pomerne drastickou metódou. Ross Hunt vo videu na sociálnej sieti TikTok vysvetľuje, že podľa neho zašiel personál vzdelávacej inštitúcie príliš ďaleko.

Jedna z učiteliek mala podľa Hunta upozorniť jeho dcéru na to, aby zjedla obložený chlieb s mrkvou ešte predtým, ako sa pustí do sladkostí. Jej komentár však nemal požadovaný efekt, a namiesto toho viedol k tomu, že dnes sa jeho dcéra bojí nosiť do školy akékoľvek jedlo.

Podráždený otec sa na trápenie svojej školáčky nedokázal pozerať, a tak iniciatívnej učiteľke adresoval odkaz, ktorý si jeho dcéra na ďalší deň odniesla so sebou do školy v boxe na desiatu.

„Jedna z jedálničok v škole neustále kritizuje deti za jedenie 'nezdravých' jedál,“ vysvetľuje Hunt vo videu. „Je to nesmierne iritujúce a donútilo ju to prestať si so sebou nosiť desiatu do školy. Ak zjete čokoládový koláč, ktorý vám naservírujú, ani si to nevšimnú, ale ak im ho zabalíte na desiatu, zrazu tvrdia, že by ho nemali jesť,“ poznamenáva otec, pričom nešetrí nadávkami.

Hunt pristúpil k drastickému riešeniu situácie, v rámci ktorého členke pedagogického zboru napísal odkaz s nasledovným znením: „Vitajte v mojom desiatári! Sme si vedomí obsahu tohto boxu a Isabelle môže jesť všetko, čo si žiada.“

„Prestaňte deťom diktovať, čo majú a nemajú jesť, a nechajte toto rozhodnutie na rodičov,“ odkazuje smerom publiku vytočený Hunt, pričom v nasledovnom videu dodáva, že jeho dcéra prišla jedného dňa zo školy hladná len preto, že jej učiteľka pred jedením sladkostí prikázala najprv zjesť mrkvu.